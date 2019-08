Adler starten zum Trainingscamp in die Schweiz

Mannheim.Vorbei und vergessen. Das, was war, haben die Mannheimer Adler längst abgehakt. Auf dem Titelgewinn 2019 will sich der Deutsche Meister nicht ausruhen, sondern neu angreifen, um sich an der Spitze des deutschen Eishockeys festzusetzen. Das, was Trainer Pavel Gross in diesen Tagen gebetsmühlenartig predigt, haben die Spieler verinnerlicht.

Meisterschütze Thomas Larkin erzählte beim

...