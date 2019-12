Endspurt auf den Weihnachtsmärkten

Mannheim.Nur noch heute und am Montag sind, jeweils von 11 bis 21 Uhr, die beiden Weihnachtsmärkte in Mannheim - am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken - geöffnet. Dagegen geht es im Märchenwald auf dem Paradeplatz weiter. Nach einer Pause an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag kann man dort noch bis einschließlich Samstag, 28. Dezember, weiter die sehr liebevoll gestalteten Märchenhütten

...