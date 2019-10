Erinnerung als Mahnung

Mannheim.Mit einem Empfang hat die Jüdische Gemeinde an Oskar Althausen erinnert. Als Zweiter Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde von 1967 bis 1987, zudem im Oberrat der Israeliten Badens und in der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sei er "wichtiger Brückenbauer" gewesen, "der die Hand zur Versöhnung reichte", so Rita Althausen, seine Tochter, die sei Juli Vorsitzende der Gemeinde

...