Löwen mit Titelchancen trotz Holper-Handball

Mannheim.Am zweiten Weihnachtstag verstreuten sich die Rhein-Neckar Löwen in alle Himmelsrichtungen. Nur noch wenige traten nach dem Auswärtssieg beim Bergischen HC die Heimreise in die Kurpfalz an, die meisten blieben noch eine Nacht im Hotel und flogen von Düsseldorf aus am nächsten Morgen in ihre Heimatländer, um sich dort mit ihren Nationalmannschaften auf die nahende Handball-EM vorzubereiten. „Jetzt noch ein paar Tage ausspannen - und dann ab 1. Januar Vollgas“, sagte Torwart Mikael Appelgren, der mit der schwedischen Auswahl ein Medaillenkandidat ist - nicht zuletzt auch deshalb, weil die Skandinavier den Heimvorteil haben.

Bis zum Treffpunkt in Göteborg am Neujahrstag wird dem Schlussmann indes auch noch ein bisschen Zeit bleiben, um auf das Jahr 2019 bei den Löwen zurückzuschauen und vor allem auch ein wenig in die Zukunft des badischen Bundesligisten zu blicken. „Hinter uns liegen harte Wochen. Wir haben Punkte abgegeben, die wir nicht abgeben sollten. Aber die Tabelle ist, wie sie ist. Wir sind immer noch oben dabei“, sagte der Kapitän. Ähnlich äußerte sich Kreisläufer Jannik Kohlbacher: „Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden.“

Nur noch vier Auswärtsspiele für die Löwen

Nur vier Minuspunkte liegt der zweifache deutsche Meister hinter dem Spitzenreiter THW Kiel, was gemessen an den eigenen Leistungen ein wenig an ein Wunder grenzt und den Löwen alle Optionen im neuen Jahr lässt. Zumal das Bundesliga-Restprogramm mit neun Heim- und nur noch vier Auswärtsspielen zumindest auf dem Papier ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist. Die TSV Hannover-Burgdorf, der SC Magdeburg, die MT Melsungen und die Füchse Berlin kommen allesamt noch nach Mannheim, gegen Meister SG Flensburg-Handewitt haben die Badener schon zweimal gespielt. In der Fremde tritt der Pokalsieger von 2018 nur noch bei einem Topteam an: in Kiel.

„Unser Saisonziel bleibt, eine Trophäe zu gewinnen, und in den beiden für uns verbliebenen Wettbewerben bis zum Ende um den Titelgewinn mitzuspielen“, hält Geschäftsführerin Jennifer Kettemann an den vor der Saison formulierten Zielen fest, wenngleich mit dem unnötigen Pokal-Aus gegen die TSV Hannover Burgdorf schon ein Traum platzte: Bei der Endrunde um den DHB-Pokal wären die Badener schon ziemlich gerne dabei gewesen.

Chancen im EHF-Pokal

Die größte Möglichkeit auf einen Titel dürften die Löwen im EHF-Pokal haben. Im Februar startet die Gruppenphase, in der es gegen Usam Nimes Gard (Frankreich), TTH Holstebro (Dänemark) und Liberbank Cuenca (Spanien) geht. Das Final Four in Berlin ist das Ziel. „Wir gehören zu den Favoriten“, sagt Abwehrchef Gedeón Guardiola, der schon 2013 dabei war, als der Bundesligist erstmals den EHF-Pokal gewann: „Aber damals war es ein bisschen einfacher, diesmal kommen mehr Mannschaften für den Titel infrage.“ Allen voran die nationalen Rivalen SC Magdeburg, MT Melsungen und Füchse Berlin, aber auch Vorrundengegner Nimes oder der HBC Nantes, der Champions-League-Finalist von 2018, gegen den die Löwen 2013 übrigens im Finale triumphierten.

Um aber tatsächlich in wenigen Monaten eine Trophäe in die Höhe stemmen zu können, müssen sich die Badener trotz der ordentlichen Ausgangslage steigern. Das wissen die Löwen auch selbst, nachdem sie doch recht holprig durch die erste Saisonhälfte kamen. „Es waren Hochs und Tiefs dabei“, sagte Rechtsaußen Patrick Groetzki. Spielmacher Andy Schmid mahnte vor Weihnachten gar an, dass er die Harmonie im Spiel vermisse, dass man nicht genau wisse, wie man agieren wolle und dass man sich unbedingt im neuen Jahr zusammensetzen müsse.

„Wir Spieler und auch die Offiziellen stehen alle in der Verantwortung. Dass wir alle mit der Tabellensituation und auch mit der Spielweise nicht zufrieden sind, das ist natürlich klar. Ich bin ein Freund davon, dass man gewisse Dinge anspricht“, blieb er auch nach dem Sieg beim Bergischen HC bei seinem Standpunkt und erhielt Unterstützung von Gensheimer: „Wir müssen uns in der Rückrundenvorbereitung noch einmal zusammensetzen und alles ansprechen, damit wir es wieder deutlich besser machen können.“ Trainer Kristján Andrésson sieht das übrigens genauso, wie er bestätigte.

Entwicklung von Kirkeløkke und Lagarde macht Hoffnung

Hoffnung auf bessere Leistungen nach der EM-Pause macht außerdem nicht zuletzt die ansteigende Form der zwei Rückraum-Neuzugänge: Niclas Kirkeløkke zeigt schon seit Wochen gute Leistungen, im Jahresendspurt legte auch Romain Lagarde deutlich zu. „Beide werden Topspieler in der Bundesliga. Aber es braucht ein bisschen Zeit, um sich hier durchzusetzen. Ich habe in meinem ersten halben Jahr in Deutschland auf der Bank gesessen, jetzt spiele ich bei einem Topclub“, sagt Appelgren und versprühte Zuversicht: „Ich bin optimistisch, dass wir in dieser Saison etwas gewinnen.“