Matisse-Schau endet in der Kunsthalle

Mannheim.Heute heißt es Abschied nehmen. Zum Abschluss der Sonderausstellung "Inspiration Matisse", die seit Eröffnung am 26. September letzten Jahres bereits Tausende in den Bann gezogen hat, bietet die Kunsthalle an diesem Wochenende noch ein umfassendes Führungsprogramm an: Um 12, 13.30, 15.30 und 17 Uhr.

Erstmals seit der Eröffnung des Neubaus im Juni 2018 hat die Kunsthalle einen der ganz

...