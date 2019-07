Sport und Spiel am Wasserturm

Im Vorjahr war bei Sport und Spiel auch das Wetter prächtig. © Rittelmann

Mannheim.Kurz vor dem Start der Sommerferien in Baden-Württemberg verwandelt sich der Friedrichsplatz rund um den Mannheimer Wasserturm am Sonntag erneut in eine große Mitmach-Arena für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. "Sport & Spiel am Wasserturm" feiert 30-jähriges Jubiläum und bietet dabei den Sportvereinen von 11 Uhr bis 18 Uhr die Gelegenheit, sich und ihr Angebot der Bevölkerung zu

...