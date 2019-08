Trares' prägende Jahre in München

Mannheim/München.10.000 Löwen-Fans tauchten Meppen am 11. Juni 1994 in Weiß und Blau. Nach dem Abpfiff brachen bei den Anhängern des TSV 1860 München alle Dämme. Durch den 1:0-Sieg bei den Emsländern hatte der TSV 1860 München das Wunder vollbracht. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des deutschen Fußballs schaffte ein Team den Durchmarsch von der 3. in die Bundesliga. Mittendrin in der feiernden

...