Gesichter der Stadt

Morgens, 4 Uhr: In der Gartenstadt riecht es nach frischem Brot. 17 Uhr: Ein lautes Jubeln schallt über den Rheinauer Fußballplatz – die Jugendmannschaft trainiert. 23 Uhr: Im Schlaflabor kehrt Ruhe ein. Mannheim ist vielfältig. Mannheim ist bunt. Mannheim ist lebendig. Vor allem aber ist Mannheim eine Stadt mit vielen Möglichkeiten – und diese haben die Volontäre des „Mannheimer Morgen“ genutzt. 24 Stück, um genau zu sein. In 24 Stunden. Gesprochen haben sie dabei mit 24 Menschen. Jeder einzelne mit seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Funktion im großflächigen Gebilde der Quadratestadt.

Was etwa macht der Straßenbahnfahrer zu frühester Stunde? Oder die Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation mitten in der Nacht? Wann betet der Imam und wie bereitet sich ein Musiker auf seinen Auftritt am späten Abend vor? Welche Geschichte verbirgt sich hinter den Mauern eines Bestattungsinstituts und wie funktioniert eigentlich das Straßenreinigen in Mannheim.

24 Stunden im Quadrat. Und die können Sie, liebe Leser, am Freitag (25. Januar) im Online-Auftritt des „Mannheimer Morgen“ mit verfolgen. Und zwar – wie der Name des Projekts schon sagt – 24 Stunden lang. Zu jeder vollen Stunde veröffentlicht der „MM“ den dazugehörigen Artikel mit Fotostrecken und teilweise auch Videos. Auch Live-Schaltungen in sozialen Medien sind dabei. Hier dürfen Sie Ihre Fragen stellen. Die Leser der „MM“-Printausgabe erhalten am 1. Februar eine Sonderbeilage des Projekts – im handlichen Magazinformat. Sie liegt an diesem Tag der Zeitung bei. Die Quadratestadt bei Tag und Nacht – hautnah.