100 Gäste „ausladen“ müssen

Die Corona-Krise hat auch seine Gästeliste drastisch reduziert: Wenn Thomas Hoffmann am Ostersonntag seinen 70. Geburtstag feiert, wird nur eine kleine Runde zusammenkommen. „Ich hatte 100 Gäste auf dem Plan“, erzählt der Fraktionsvorsitzende der Offenen Grünen Liste Edingen-Neckarhausen am Telefon: „Jetzt feiere ich eben nur im engsten Familienkreis.“ Ganz klein ist auch der freilich nicht – bei fünf erwachsenen Kindern und elf Enkeln, von denen die Mehrzahl in der Region leben. „Abschnittsweise“ werde man sich draußen sehen, berichtet der Jubilar und versichert: „Ich freue mich trotzdem.“ Und vielleicht wird das große Fest, für das schon der Caterer bestellt und die Aula der Wieblinger Waldorfschule gemietet war, irgendwann nachgeholt.

„Ich werde langsam Experte bei Zoom“, berichtet Hoffmann lachend, wie er das derzeitige Kontaktverbot mit Videokonferenzen überbrückt. Er hat sich dafür einen Bambus-Dschungel als Hintergrundbild angelegt – „damit man den ganzen Kruscht an der Wand nicht sieht“. Sowohl im Nabu-Vorstand vor Ort als auch im Landesvorstand ist der Naturschützer aktiv, da gibt es einiges zu besprechen. Im Landesverband bringt er als Jurist seine fachlichen Kenntnisse ein und knüpft so an seine berufliche Laufbahn an. Unter anderem war Hoffmann Leiter des Naturschutzreferats beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Später baute er im Verkehrsministerium ein solches Referat auf. Die Idee war, die Konflikte zwischen Naturschutz und Straßenbau direkt am Anfang zu erkennen und zu reduzieren, wie er erklärt. „Das hat gut geklappt.“

Auch die Arbeit als Gemeinderat ruht während der Corona-Zeit nicht. „Ich habe gerade das nächste Thema in Arbeit“, sagt Hoffmann. Es soll um Hilfen für Notleidende in der Krise gehen, verrät er. (BILD: Offene Grüne Liste)

