1100 Euro für Sozialfonds

Von den16 beteiligten Winzer verschiedener Weingüter hätten sich etliche schon einen Namen in der Fachwelt gemacht. „Die Mehrzahl von Ihnen zählt bereits zu den Stammanbietern im Schloss“, freute sich Rommel über die Kontinuität. Diese gilt auch für die Veranstaltungsreihe. Die fünfte Weinmesse in 2019 findet ebenfalls wieder Anfang April im Schloss statt. Möglicherweise werde man auch an der Edinger Kerwe wieder aktiv sein.

„Die Beteiligung seitens der Bürger in Aktion hängt aber davon ab, wie schnell die Arbeiten im großen Saal des Edinger Schlössels vorangehen“, informierte Rommel und fügte an: „Fest steht schon jetzt, dass wir in der Vorweihnachtszeit wieder einen „Markt in St. Michael“ in Neckarhausen gestalten mit kunsthandwerklichen und kulinarischen Angeboten.“ fer

