14 Hektar: „Das ist schon was“

Obstbäume und Sträucher blühen entlang sattgrüner Ackerflächen. In der Luft liegt das Jubilieren der vielerorts ausgestorbenen Feldlerche. „Der Vogel des Jahres 2019“, stellt Katrin Naumann vom Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV) strahlend fest. „Ich habe hier neulich auch Nachtigall und Mönchsgrasmücke gehört“, sagt Herbert Stein. Der vogelkundige Bauhofleiter der Gemeinde Edingen-Neckarhausen führt zusammen mit der Umweltbeauftragten Vivien Müller eine kleine Gruppe an, die mit zwei Reportern Pflanz- und Biotopflächen besichtigt.

„Wir wollen mit dieser Initiative von Frau Müller aufzeigen, was in den vergangenen 20 Jahren alles an wertvollen Grünstrukturen geschaffen wurde, und dass nicht nur gefällt wird“, erklärt eingangs Bürgermeister Simon Michler, der danach im Rathaus zu tun hat. „Wir haben seit 1998 rund 1000 Bäume gepflanzt“, sagt Stein als Chef des kommunalen Grüns. Hinter jeder der in jüngster Zeit 31 Fällungen „sachliche und fachliche Gründe“ stünden, etwa die Verkehrssicherung (19 Bäume) oder der Neubau (12) wie beim Kindergarten im Gemeindepark. Zum Ausgleich führe man Ersatzpflanzungen durch. Apropos: Es könne keine Rede davon sein, dass das Öko-Konto, auf das durch die Biotopvernetzung Punkte eingezahlt wurden, für Neubaugebiete geplündert werde, wie die Offene Grüne Liste (OGL) kritisiert hatte. „Wir haben immer noch 61 Ausgleichsflächen in Reserve und schaffen auch wieder neue, um das Konto damit aufzufüllen“, führt Stein aus.

„Es ist nicht so bekannt, was hier alles erreicht wurde: Dass allein im vergangenen Jahr 14 Hektar an Biotopen geschaffen wurden, das ist schon was“, sagt Naumann vom LEV. Dieser Verein als Dienstleister für ein regionales Natur- und Landschaftsmanagement, dem die Doppelgemeinde als jüngste von 46 Mitgliedskommunen seit diesem Jahr angehört, existiert seit 2013. Die Geschäftsführerin: „Ich war schon bei meinem ersten Rundgang erstaunt, wieviel die Gemeinde an Grundstücken zukauft oder pachtet, um diese für Naturschutz zu verwenden.“ Um über 40 Prozent sei der Haushaltsansatz für Biotoppflege in den vergangenen neun Jahren auf heute 14 000 Euro gestiegen, fügt Umweltbeauftragte Müller hinzu.

Lob aus dem Landratsamt

„Das ist eine der aktivsten Gemeinden, in denen ich tätig bin“, bekräftigt Wilfried Schweinfurth. Der Naturschutzbeauftragte des Landratsamts nimmt ebenso an der Rundfahrt im Mannschaftswagen der Freiwilligen Feuerwehr teil.

„Hier sind Feldhasen gerne“, weiß Stein am Gehölzstreifen mit Mähwiese östlich der A 656 zu berichten. Dachse gebe es auf dem ehemaligen Engelhorngelände nahe der Bahnlinie. „Es ist ein reges Treiben in der Tierwelt“, sagt Stein. Neben insektenfreundlichen Wiesen, Totholzbäumen und Reisighaufen dienen auch ausreichend breite Ackerrandstreifen der Biotopvernetzung. Am 2015 angelegten Schönen Weg weisen Infotafeln auf Besonderheiten hin. Die überwiegend an Landwirte vergebene Biotoppflege wird nach Auskunft von Müller jährlich kontrolliert. „Zwischen Naturschutz und Landwirtschaft soll auch keine Mauer sein, das ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen“, betont Schweinfurth.

Lehrpfad soll entstehen

Der Naturschutzbeauftragte würdigt ebenso privat angelegte Hecken und Grünstreifen. Stein und Müller loben ihrerseits die gute Zusammenarbeit mit Jägern, Bauern, Baumschulbetrieben, Baumscheiben- und Pflanzkübelpaten sowie dem Obst- und Gartenbauverein. Dieser kümmert sich um Obstgehölze an der Mannheimer Straße, die Baumpaten abernten dürfen.

Zurzeit wird der Aserdamm in Neckarhausen mit seinem alten Maulbeerbestand durchgepflegt und saniert. Ein Lehrpfad soll entstehen. Resonanz? „Sehr gut“, so Müller. Bald beteiligt sich die Gemeinde mit zwei Flächen im selben Ortsteil an „Natur nah dran“, einem Projekt des Naturschutzbunds zur Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungsraum. So steigt die Zahl ökologisch wertvoller Flächen in Edingen-Neckarhausen weiter an.

