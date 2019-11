1,5 Millionen Euro für Holzbau an Kita

„Die Marktpreise sind dabei, durch die Decke zu gehen“: Mit diesen Worten kommentierte Jan Kliebe vom Stuttgarter Büro MGF Architekten das jüngste Ausschreibungsergebnis für den Neubau der Kita Neckarkrotten in Edingen. Das wirtschaftlichste Angebot für die Holzbauarbeiten hatte die Zimmerei Sieveke aus Lohne zum Preis von etwas mehr als 1,5 Millionen Euro abgegeben. Die Kostenschätzung lag gut 200 000 Euro niedriger. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe in seiner jüngsten Sitzung gleichwohl fast erleichtert zu. „Wir sind froh, dass es ,nur’ 200 000 Euro mehr sind“, sagte etwa Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV). Es habe sich also bewährt, die Gewerke Holzbau, Abdichtungs- und Fensterarbeiten aufzuteilen. Die ursprünglich gemeinsame Ausschreibung hatte der Rat im Sommer wegen enormer Preissteigerungen aufgehoben. „Wir hoffen auf Ziellandung bei anderen Gewerken“, sagte Bernd Grabinger (CDU). Die Rohbauarbeiten sind laut Kliebe bis Weihnachten abgeschlossen, die Bodenplatte werde demnächst gegossen. Zum Frühjahr hin solle der Holzbau beginnen. agö

