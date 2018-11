17-Jähriger von Auto erfasst

Eine Fraktur des linken Fußgelenks hat sich ein 17-jähriger Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einer 48-jährigen Autofahrerin in der Mannheimer Straße/Einmündung Hauptstraße in Edingen zugezogen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte der Jugendliche am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Mannheimer Straße abbiegen und wurde dabei von der vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrerin erfasst. Der Fahrradfahrer stürzte und brach sich dabei das Fußgelenk. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes sowie am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 1500 Euro. pol/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018