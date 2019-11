2000 Euro zugunsten des Kirchendachs

Heddesheim.Insgesamt 2000 Euro haben die Besucher beim Benefizkonzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters in der Evangelischen Kirche Heddesheim gespendet. Das Geld soll dazu beitragen, die Sanierung des maroden Kirchendachs zu finanzieren. „Es war ein Genuss, der Musik zuzuhören“, berichtet Pfarrerin Franziska Stoellger: Die Freude der Musiker am Spielen sei nicht nur hörbar, sondern in ihren Gesichtern auch sichtbar gewesen. „Das Publikum war sehr angetan und wünschte solche Konzerte noch häufiger in der Kirche, die eine ausgezeichnete Akustik hat.“ Rund 300 Gäste lauschten den Musikern. Auch der anschließende Empfang sei gut besucht und ein schöner Ausklang gewesen. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019