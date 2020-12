24 Türchen zur Jumelage

Der Wegweiser nach Plouguerneau ist zentimeterhoch mit Schnee bedeckt. Das Foto ist schon etwas älter, denn ganz so viel hat es am Dienstag nicht geschneit. Zu sehen ist es, wenn man das erste Türchen des Adventskalenders im Internet öffnet. Die IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau und das Comité de Jumelage in Plouguerneau hat ihn erstellt.

Seit dem 1. Dezember können die Besucher täglich, bis Heiligabend, jeweils eine deutsch-französische Überraschung entdecken. Das kann ein Foto sein, ein Rezept, ein Quiz, ein Video, eine Musik oder eine Erinnerung an eine Partnerschafts-Begegnung. „Wir freuen uns darauf, Ihnen alles zu zeigen und Sie an die guten Zeiten zu erinnern, die wir in über 50 Jahren Partnerschaft zusammen erlebt haben“, schreibt der Ehrenvorsitzende Erwin Hund und dankt dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds für die Unterstützung. Eine virtuelle Adventsfeier ist nach Angaben der IGP ebenfalls in Vorbereitung. red

Info: https://tuerchen.com/https:igp-jumelage.de

