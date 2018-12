300 Leute im Lotterie-Fieber

„Noch ein paar Minuten und dann geht’s los“, kündigte BdS-Vorstandsmitglied Stefan Bordne schon einmal an. Vor dem Schützenhaus in Edingen wurden die letzten Losabschnitte in die Trommel geworfen, die Jörg Tischer im Auge behielt. Rund 300 Besucher waren zur großen BdS-Weihnachtsverlosung gekommen. Nur Losbesitzer die anwesend waren, hatte auch die Chance zu gewinnen und bekamen den Preis ausgehändigt.

Wer keine Zeit hatte, um vor Ort zu sein, gab seine Lose in die Obhut von Freunden und Bekannten und hoffte dann auf „gut Glück“. Vier Tage vor dem Christfest grassierte in der Gemeinde wieder das Lotterie-Fieber. Wer Glück hatte, ergatterte einen Sitzplatz im Schützenhaus, die anderen verfolgten das Geschehen draußen stehend. Dank Übertragung per Lautsprecher waren alle auf dem Laufenden.

Kinder als Glücksfeen

„Ihr könnt jetzt loslegen, wir warten auf das erste Los“, gab Stefan Bordne das Startsignal. Pünktlich um 18 Uhr „leierte“ Sabine Herrwerth die Verlosung an und ließ die Trommel rotieren. Als Glücksfeen agierten Buben und Mädchen, die die Losabschnitte zogen. Während Bordne die Losnummern bekanntgab, sorgte Carola Koch für den Nachschub an Preisen, die auf dem langen „Gabentisch“ aufgereiht waren.

Und zu gewinnen gab es einiges: Von Präsentkörben über diverse Leckereien, Kosmetika, Buch- und Essensgutscheinen bis hin und allerlei Nützlichem und Dekorativem. „Ein Leder-Fußball mit Handpumpe wartet immer noch auf seinen Besitzer“, verlas Bordne zum dritten Mal die Losnummer. Nachdem der Ball weiter „herrenlos“ blieb, wurde der Losabschnitt erneut ausgelost. Weiter ging es mit einem Küchengerät das problemlos seine neue Besitzerin fand.

Nach rund einer Stunde waren die Preise weitgehend abgeräumt. Das Beste kam natürlich wie immer zum Schluss. Neben zwei Säckchen mit BdS-Talern im Wert von 50 und 100 Euro als dritten und zweiten Preis, wartete ein hochwertiger Gas-Grill auf den Hauptgewinner. Die Trommel wurde noch einmal kräftig gedreht, die Spannung stieg und am Ende war es das Los mit der Nummer 1360, das der Gewinnerin Glück gebracht hatte. Dabeisein war eben alles. „Wir haben zum ersten an der Verlosung teilgenommen und gleich den zweiten Preis gewonnen“, freute sich Nikkola Brendel. Er habe zwar nix gewonnen, komme aber im nächsten Jahr ganz sicher wieder hierher, versicherte ein Lotterie-Stammgast. Auch Erika Fellenberg schätzt den vorweihnachtlichen „Dorf-Treff“ und freute sich über einen praktischen Handwärmer als Gewinn.

Das Bistro EL EL am Messplatz wärmte derweil die Besucher mit Glühwein und Gegrilltem innerlich auf. Und damit niemand mit leeren Händen den Nachhauseweg antrat, gab es für jeden der Anwesenden ein vom örtlichen Edeka-Markt gesponsertes Paket Nudel als Beitrag zum Festtagsmahl.

„Es ist wichtig, dass die Leute etwas mitnehmen können und nicht das Gefühl haben ganz umsonst gekommen zu sein“, bemerkte Stefan Bordne. Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine Verlosung mit Gratis-Glücklosen und gesponserten Preisen der teilnehmenden Geschäfte geben.

