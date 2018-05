35 Hektar sollen bleiben, aber anders verteilt werden

Anzeige

Eine wesentliche Änderung am Vorentwurf schlägt die Verwaltung beim Edinger Mittelgewann vor. „Der Bürgerentscheid muss sich widerspiegeln“, unterstreicht Michler, was er schon mehrmals betont hat. Sein Vorschlag sieht daher vor, das Areal von der Liste der kurz- bis mittelfristigen Potenziale (Zeitstufe 1) komplett zu streichen und langfristig nur 4,2 Hektar mögliches Bauland – etwa als „Abrundung“ hinter der Lipowa – auszuweisen. Im Vorentwurf zum Flächennutzungsplan ist das Mittelgewann mit 10,7 Hektar als Entwicklungsfläche der ersten Zeitstufe enthalten. Zwei Jahre müsste die Gemeinde ohnehin noch warten, bis sie das Thema nach dem ablehnenden Bürgerentscheid wieder aufgreifen könnte, so Michler. Gänzlich streichen würde er in der Konsequenz auch das Grundgewann (im Vorentwurf gut 10 Hektar langfristige Wohnbaufläche). Das Areal schließt unmittelbar an das Mittelgewann an und macht nur als dessen Fortsetzung Sinn.

„Keine ganz großen Baugebiete“

Auch hinsichtlich der Größe möglicher Bauflächen greift die Verwaltung einen von vielen Bürgern in den Stellungnahmen geäußerten Wunsch auf: „Wir wollen keine ganz großen Baugebiete in einem Wurf“, sagt Michler. Das größte zusammenhängende Areal liegt laut dem Kompromissvorschlag im Neckarhäuser Kappeseck und verfügt über je sechs Hektar pro Zeitstufe. Im Vorentwurf für den neuen Flächennutzungsplan ist das Kappeseck überhaupt nicht als Wohnbaufläche enthalten. Im (noch) gültigen Plan hingegen sogar mit 16,8 Hektar. „Viele verstehen nicht, warum das Areal wegfallen sollte“, erklärt Michler. Lage und Zuschnitt der insgesamt zwölf Hektar wolle man – hier wie bei den anderen Entwicklungsgebieten – im Gemeinderat noch diskutieren. „Wahrscheinlich macht es Sinn, die Fläche an der Bahn freizulassen“, meint Göhrig, ohne vorgreifen zu wollen.

Areale zur Siedlungsabrundung

Auch vom Lämmerhorst will die Verwaltung nicht lassen. Knapp sieben Hektar sollen laut deren Vorschlag als Potenzial für eine „sinnvolle Siedlungsabrundung“ am Ortsrand von Neu-Edingen im Flächennutzungsplan bleiben. Gut neun Hektar waren dort schon bisher im Plan enthalten, standen aber im Vorentwurf zu dessen Fortschreibung fast komplett auf der Streichliste. Nahezu halbieren würde die Verwaltung demgegenüber die Entwicklungsfläche Kirchhofpfad. Dort, wo sich die Streuobstwiesen befinden, sollten keine Häuser entstehen, so Göhrig und Michler.

„Wir haben bei der Auswahl aller Flächen den sogenannten Fachplan Landesweiter Biotopverbund berücksichtigt“, betonen beide, dass auch dieser Einwand, den die Naturschutzverbände vorgebracht hatten, beachtet worden sei. „Wir glauben, in dem Vorschlag findet sich jeder wieder“, gibt sich Michler zuversichtlich, dafür auch im Rat eine große Zustimmung zu erhalten.

