45 Kilo Farbe für 1,2 Tonnen Papier

Gestern in der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen. Die Viertklässler versammeln sich in der Pausenhalle und posieren für Marcus Schwetasch, den Fotografen des „MM“. Grund für die ungewöhnliche Fotosession in der Schule ist das Leseförderprojekt „Klasse Kids“, das seit zwei Wochen läuft und heute zu Ende geht.

Später im Unterricht ist dann der „MM“-Redakteur und Autor dieser Zeilen an der Reihe. Er hat den Schülern einen ganzen Stapel von A3-Ausdrucken mitgebracht. Sie zeigen Schritt für Schritt, wie die erste Seite der Ausgabe Neckar-Bergstraße entstanden ist, von der leeren Version am Morgen bis zur allerletzten am Abend, in der hoffentlich auch der letzte Fehler ausgemerzt ist.

Recherche im Atomkraftwerk?

Nach dem kurzen Vortrag gibt es jede Menge Fragen an den Redakteur. „Mussten Sie schon mal über ein Atomkraftwerk schreiben?“, will Max wissen. Musste er nicht, antwortet der Gast. „Ist der Beruf gut bezahlt?“, fragt Lukas. „Ich kann gut davon leben“, lautet die Antwort: „Es gibt aber viele Berufe, mit denen man mehr Geld verdienen kann.“ Franca erkundigt sich danach, wie lange der Gast schon beim „MM“ arbeitet. Fast zwei Jahrzehnte, seit 2000, erfährt sie.

Auf viele Fragen kann der „MM“-Redakteur spontan antworten, manchmal muss er aber auch passen. Zum Beispiel, wie viel Farbe für eine Ausgabe gebraucht wird. Zurück in der Redaktion, beginnt deshalb die Recherche, das tägliche Geschäft des Journalisten. Ein Anruf bei Guido Moch, dem Chef der Druckerei, hilft weiter. In einer Nacht laufen 45 Papierrollen durch die großen Druckmaschinen, jede dieser Rollen ist 1200 Kilogramm schwer. Und für jede werden 45 Kilogramm Farbe benötigt. Eine Aufgabe, die die Viertklässler jetzt in Mathe rechnen können.

Wie intensiv sich die Schüler in den vergangenen beiden Wochen mit dem Thema Zeitung befasst haben, zeigt ein Plakat an der Wand. Auf einer Titelseite befinden sich gelbe Erklärpfeile, die über Begriffe wie Schlagzeile (die Hauptüberschrift eines Artikels) und Aufmacher (der wichtigste Artikel einer Seite) aufklären.

Die Resonanz auf die Aktion „Klasse Kids“ ist auch diesmal wieder riesig. Insgesamt sind fast 500 Schüler aus dem Verbreitungsgebiet der Ausgabe Neckar-Bergstraße vertreten. Die 22 Klassen befinden sich an neun Schulen. Neben der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen sind dies die Dalberg-Grundschule und die Astrid-Lindgren-Schule Ladenburg, die Hans-Thoma-Grundschule und die Johannes-Kepler-Schule Heddesheim, die Strahlenberger und die Kurpfalz-Grundschule Schriesheim sowie die Friedrich-Ebert-Schule und die Schloss-Schule in Ilvesheim.

Wie aufmerksam Grundschüler sind, zeigt übrigens eine Frage, die gestern gleich zweimal auftauchte: „Warum wird Bergstraße bei euch mit Doppel-S geschrieben. Das muss doch ein scharfes ß sein.“ Stimmt, aber das gibt es bei Großbuchstaben (noch) nicht. Deshalb wird es im Seitenkopf zum doppelten S – aber bitte nicht in der Schule.

