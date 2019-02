5000 Euro pro Schule

Kinder leben auf dem Weg zur Schule nicht selten gefährlich. © Emmerich

Wenn es um die Verkehrssicherheit in den Städten und Gemeinden geht, dann hat Jens Leven bildlich gesprochen eine ganze Kiste voller Werkzeug. Der Inhaber der Agentur bueffee, der in Heidelberg gerade eine bundesweit bislang einmalige Analyse vornimmt, arbeitet nach eigenen Angaben für rund 50 Kommunen in Deutschland, von Greifswald über Essen bis Tuttlingen.

Durch die Arbeit für Heidelberg kam Leven auch mit der Gemeinde Edingen-Neckarhausen in Kontakt. Dort gibt es jetzt Überlegungen, ebenfalls die Hilfe des Experten in Anspruch zu nehmen. Die Kosten dafür hingen vom Umfang der Untersuchungen ab, betont der Wuppertaler. Für die Untersuchung einer Schule fielen rund 5000 Euro plus Steuer und Reisekosten an, nannte er eine Größenordnung. Entgegen offizieller Statistiken sind laut Leven nicht unter ein Prozent, sondern sechs bis sieben Prozent aller Schüler einmal im Jahr auf dem Schulweg in einen Unfall verwickelt. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019