600 000 Flaschendeckel helfen gegen Polio

Als vor einigen Monaten mit der Sammelaktion „Deckel gegen Polio“ begonnen wurde, konnte niemand ahnen, wie sich das entwickeln würde. Im Sommer 2018 unterhielten sich David Wenz, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Edingen und seine Tante Dorothea Knop, von Beruf Lehrerin an der Realschule Niefern-Öschelbronn, über Projekte an ihrer Schule. So kamen sie auf die Aktion „Deckel gegen Polio“.

Diese Kampagne von Rotary International unterstützt mit dem Verkauf von PET-Flaschen-Deckeln an die Getränkeindustrie bzw. an Recyclingunternehmen und dem daraus resultierenden Erlös die Impfung von Kindern in der dritten Welt. 500 Deckel (rund ein Kilogramm) ergeben so eine Impfung gegen die unheilbare und hochansteckende Krankheit Poliomyelitis (Kinderlähmung).

Die Leitung der Jugendfeuerwehr Edingen-Neckarhausen musste nicht lange darüber nachdenken, ob sie das Ganze unterstützen soll. Sie informierte die Einsatzabteilung und legte los. Viele Bürger kamen nach einem Aufruf in den sozialen Medien in die Feuerwehr und brachten säckeweise Deckel. Mehrere Vereine, Betriebe und Unternehmen in und außerhalb der Gemeinde folgten. Am Ende kamen mehr als 600 000 Deckel zusammen. Die Bill und Melinda Gates Stiftung wird zusätzlich die Anzahl der Impfungen noch einmal verdreifachen. Das bedeutet, dass 3 600 Kinder eine Impfung gegen Kinderlähmung erhalten werden.

„Wir sind überglücklich und haben die Deckel bei der Realschule in Niefern-Öschelbronn abgegeben“, sagt Pressesprecher Jeremy Eckstein. „Zugegeben sind wir jetzt auch etwas erleichtert, dass wir diese Massen an PET-Deckeln endlich los sind“, fügt David Wenz lachend hinzu. Birgit Förster, Bürgermeisterin der Gemeinde Niefern-Öschelbronn, dankte der Jugendfeuerwehr Edingen-Neckarhausen für das Sammeln und für die Übergabe der Deckel. Schüler der Kirnbachschule Niefern-Öschelbronn und Jugendliche der örtlichen Feuerwehr packten anschließend die begehrte Ware in Kunststoffsäcke um und verluden diese auf den Gerätewagen der Feuerwehr. 480 000 Deckel kamen allein von Jens Böhm und der Naturella GmbH & Co KG Waibstadt. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018