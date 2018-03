700 Kilogramm Fisch werden ausgesetzt

Anzeige

Die Übergabe des vom Landesfischereiverband herausgegebenen Kalenders „Wilde Welten in Baden-Württemberg“ an die Grundschulen beider Ortsteile verband Weißling mit der Einladung zu Exkursionen am Neckar. In diesem Zusammenhang erwähnte der Angler-Chef die Stadt Schwetzingen, die Grundschülern jährlich eine Busfahrt ins Edinger Ried sponsere. „Es wäre in Sachen Heimatkunde sicher eine gute Idee, wenn es eine solche Aktion auch einmal von Edinger-Neckarhäuser Seite gebe“, regte Weißling an.

Mit der Ehrung der Vereinsmeister im vereinseigenen Restaurant „Cavos el greco“ klang das Anglerjahr aus. Bei den Senioren siegte Salvatore Russo. Bei den Aktiven angelte sich Markus Hochlenert den Vereinsmeistertitel vor Dieter Schläfer und Achim Riemensperger. Über die geordnete Kassenlage informierte im Anschluss Schatzmeister Galin Haralambow. Revisor Wolfgang Odenwald bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Sportwart Christian Herrmann berichtete von mehreren Angelveranstaltungen, wobei an unterschiedlichen Plätzen von Kleingemünd bis zur Neckarspitze gefischt wurde. Am meisten frequentiert war naturgemäß die Hausstrecke vom Krottenneckar bis zum früheren Fischerfestplatz.

Jugendleiter Dieter Schläfer erwähnte die Begeisterung mit der seine Schützlinge bei der Sache sind und das gute Miteinander innerhalb der Gruppe. Er würde sich über weitere Unterstützung aus den Reihen der Angler freuen und bat um aktive Mithilfe. IG-Vertreter Karl Schläfer sprach zwar von guten Fängen im Edinger Ried, aber es mangle an Rotaugen. Deshalb werde durch die drei Vereine der Interessengemeinschaft, Schwetzingen, Neckarhausen und Edingen im Frühjahr ein Rotaugenbesatz von 700 Kilogramm vorgenommen. Der Angler-Chef dankte zum Abschluss den Jugendleitern Dieter Schläfer und Helmut Schrom für ihr großes Engagement, ferner seinem Vorstandskollegen Uli Ding sowie allen Vorstands- und Beiratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018