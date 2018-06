7,5 Hektar im Mittelgewann: Knappe Mehrheit für SPD-Antrag

Anzeige

Am Ende war Bürgermeister Simon Michler sichtlich enttäuscht. SPD-Fraktionschef Thomas Zachler dagegen zeigte sich freudig überrascht. Dass sich seine SPD mit ihrem Antrag zum Flächennutzungsplan gegen den Vorschlag der Verwaltung durchsetzen würde, hatte er selbst nicht erwartet. Wesentlicher Unterschied zu dem, was Michler den Räten vorgelegt hatte: Das Mittelgewann soll mit 7,5 Hektar als Entwicklungsfläche der Zeitstufe 2 im Flächennutzungsplan dargestellt werden. Michler hatte 4,2 Hektar vorgeschlagen – als „kleinsten gemeinsamen Nenner“ aus der Diskussion der vergangenen Wochen.

Neun Gemeinderäte stimmten am Mittwochabend nach mehr als einstündiger Diskussion für den Vorschlag der SPD, der zumindest in Zeitstufe 1 einige Gemeinsamkeiten mit dem des Bürgermeisters hat. Nämlich: 3,6 Hektar in Neckarhausen Nord, 2,5 in der Eichendorffstraße, 3,5 in der Grenzhöfer Straße und 0,6 im Bereich der Edinger Tennisplätze. Das Kappeseck allerdings ist nun wieder mit je sechs Hektar in beiden Zeitstufen dabei. Die Verwaltung hatte jeweils 4,5 Hektar vorgeschlagen, um, wie von vielen Bürgern und auch einigen Räten gewünscht, keine sehr großen Flächen mehr ins Rennen zu bringen.

Die Friedrichsfelder Straße, die mit 1,5 Hektar je Zeitstufe im Verwaltungsvorschlag stand, obwohl eine Erschließung derzeit unwirtschaftlich erscheint, hat die SPD wieder gestrichen. Auch den Kirchhofpfad sieht das nun verabschiedete SPD-Papier nicht mehr vor.