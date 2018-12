89-Jähriger Opfer von Trickdieben

Ein 89-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag im Ortsteil Neu-Edingen auf zwei trickreiche Diebe hereingefallen. Die beiden Unbekannten klingelten nach Angaben der Polizei von gestern kurz nach 15 Uhr an der Haustür des älteren Mannes in der Rosenstraße und verschafften sich Einlass unter dem Vorwand, in der Wohnung Wartungsarbeiten an der Telefonanlage durchführen zu müssen.

Schmuckstücke entwendet

In der Wohnung wurde der Senior abgelenkt. Rund 15 Minuten später verließen die beiden Männer das Haus wieder, stiegen in einen dunklen Pkw und fuhren in Richtung Friedrichsfeld davon. Erst danach bemerkte der Senior, dass die beiden Männer mehrere Schmuckstücke von unbekanntem Wert mitgehen ließen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018