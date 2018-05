90 Jahre – und immer noch aktiv

Anzeige

„Tanzen verleiht dem Leben Schwung“, weiß Inge Elfner aus eigener Erfahrung. Die Jubilarin, die gestern am 6. Mai ihren 90. Geburtstag feierte, hat zusammen mit ihrem Ehemann Fritz vor 50 Jahren die Tanzsportabteilung des TV Edingen gegründet und über 20 Jahre geleitet. Zwar schwingt sie jetzt altersbedingt nicht mehr das Tanzbein, aber sie ist immer noch gerne in Bewegung.

„Soll des en moderner Turnverein sei, dann muss do endlich ä Tanzsportabteilung nei. Fer die Vorstandschaft war des dann ganz klar, des macht der Elfner mit seiner Fraa.“ Diese Verse und noch einige mehr hatte Inge Elfner aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Tanzsportabteilung 1978 uff gut „edingerisch“ gereimt.

Harte Arbeit und fröhlicher Tanz

Geboren wurde die Jubilarin in Mannheim. Nachdem die Stadt im Bombenhakel versunken war, zog sie zusammen mit ihren Eltern nach Friedrichsfeld. „Es war eine schlimme Zeit“, erinnert sich die Jubilarin. Nach dem Krieg schloss sie die Schule mit dem Abitur ab. Getanzt hatte sie schon damals gerne und so verwundert es nicht, dass sie dabei auch den Mann ihres Lebens kennen gelernt hat. „Mein späterer Ehemann Fritz Elfner war ebenfalls ein begeisterter Tänzer. Ich bin dann in seiner Gärtnerei gelandet und kümmerte mich fortan um alle möglichen Gewächse“, erzählt die Jubilarin schmunzelnd. Besonders für seine Tomaten, Bohnen und Erdbeeren war der Edinger Gartenbaubetrieb bekannt. „Wir haben mit unseren Waren vor allem den Mannheimer Großmarkt beliefert und waren dort für unsere Qualität bekannt“, erinnert sich Inge Elfner. Als Ausgleich zum harten Arbeitsalltag widmete man sich dem Tanzsport.