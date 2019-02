Ab Montag fallen Bäume für die Kita

Am Montag, 25. Februar, beginnen im Gemeindepark von Edingen die Baumfällarbeiten zur Vorbereitung des Kita-Neubaus für die Neckar-Krotten. Das teilte das Bauamt auf „MM“-Nachfrage mit. Ursprünglich hatten die Rodungsarbeiten bereits Mitte Januar beginnen sollen. Als es bei der Vorberatung des Haushalts 2019 im Verwaltungsausschuss zu Diskussionen über den Neubau gekommen war, verschob die Verwaltung die Arbeiten bis nach der Verabschiedung des Etats im Rat.

Dieser gab in seiner jüngsten Sitzung nun nicht nur dem Haushalt mehrheitlich grünes Licht, sondern genehmigte auch die weiteren Schritte für den Kita-Neubau. Das Büro MGF Architekten übernimmt demnach als Wettbewerbsieger alle weiteren Planungsaufgaben bis hin zur Bauüberwachung und Objektbetreuung. Den Vergabevorschlägen von MGF für verschiedene Fachingenieurleistungen im Gesamtwert von rund 400 000 Euro stimmten die Räte ebenfalls zu. Die Fraktionen der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) und der Offenen Grünen Liste (OGL) votierten dagegen. Die UBL hatte bereits in der vorangegangenen Haushaltsdebatte vergeblich eine Sperrung der Mittel für den Neubau beantragt, die OGL wollte zunächst ermitteln lassen, was eine komplette Sanierung des belasteten Bodens kosten würde. Wie Bürgermeister Simon Michler sagte, soll der rund fünf Millionen Euro teure Neubau im Sommer beginnen und im Herbst 2020 fertig sein. agö/hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019