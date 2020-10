Abend mit Chansons

Im Januar verstarb der Chansonnier Graeme Allwright in Paris. Der gebürtige Neuseeländer war in den 70er Jahren in Frankreich vor allem durch seine französischen Adaptionen vieler bekannter Songs von Leonard Cohen oder Bob Dylan sehr populär. Die deutsch-französische Sängerin Anabelle Hund und ihr Pianist Alexander Pfeiffer präsentieren eine Hommage an den Giganten des französischen Chansons mit einer Auswahl aus seinem vielfältigen Repertoire.

Graeme war ein Freund der Städtepartnerschaft Edingen-Neckarhausen mit Plouguerneau und konzertierte mehrmals in beiden Gemeinden. Sein Lied „les retrouvailles“ ist ein Klassiker jeder Begegnung. Kartenreservierungen telefonisch (06203/10 89 50) oder per E-Mail (igp@igp-jumelage.de). Der Musikabend in der Pestalozzihalle Edingen beginnt am Samstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr und wird unterstützt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020