Acht Bauvorhaben im Ausschuss

Der Technische Ausschuss des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen kommt am Mittwoch, 19. Februar, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Bürgersaal im Rathaus Edingen zusammen. Auf der Tagesordnung stehen insgesamt acht Bausachen. Unter anderem geht es dabei um die Umnutzung einer vorhandenen Scheune als Wohnraum auf einem Grundstück in der Eduard-Mörike-Straße, den Bau eines Mehrfamilienhauses auf einem Grundstück im Bereich Wingertsäcker mit vier bis fünf Wohnungen sowie um die Errichtung von 30 Eigentumswohnungen auf einem Grundstück in der Neckarhauser Straße. Ob die Ein- und Ausfahrt der hier geplanten Tiefgarage „alltagstauglich“ ist, soll das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises klären, wie die Verwaltung vorschlägt. hje

