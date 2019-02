Acht Millionen Euro ins Schienennetz investiert

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen erhält vom Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 700 000 Euro Fördermittel für den barrierefreien Umbau der beiden Stadtbahnhaltepunkte Edingen-Bahnhof und Edingen-West. Das hat der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft gestern beschlossen. Der Zuschuss beträgt nach Angaben des Kreises die Hälfte des kommunalen Anteils.

Der barrierefreie Umbau der beiden Haltestellen der Stadtbahnlinie 5 erfolgte bereits in den Jahren 2010 bis 2012, die Endabrechnung wurde allerdings erst kürzlich vorgelegt. Im Haushalt der Gemeinde ist deshalb für dieses Jahr eine letzte Rate von knapp 440 000 Euro eingestellt. Auf der Einnahmeseite kann die Gemeinde rund 180 000 Euro verbuchen. Insgesamt hat die Maßnahme nach Angaben des Kreises rund acht Millionen Euro gekostet.

Betreiber der Linie 5 ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Sie hat an beiden Haltepunkten die Bahnsteige barrierefrei ausgebaut. Am Bahnhof in Edingen wurde zudem eine Überholmöglichkeit für den Expresszug zwischen Mannheim und Heidelberg geschaffen. Außerdem entstand hier eine neue Bike-and-Ride-Anlage (überdachter Fahrradabstellplatz) und eine Park-and-Ride-Anlage (Autoparkplatz). Die Bahnübergänge Bahnhofstraße und Friedrichsfelder Straße wurden technisch gesichert. Mit den Umbauten in Edingen West wollte die RNV zudem die Akzeptanz und die Attraktivität der Haltestelle steigern.

Zwischen 2012 und 2018 verzeichnet die Statistik des Verkehrsunternehmens am Bahnhof Edingen einen leichten Rückgang der Ein- und Aussteiger, nämlich um rund fünf Prozent auf 1621 an einem Schultag. In Edingen West ist die Zahl der ein- und aussteigenden Fahrgäste hingegen deutlich gestiegen, nämlich um neun Prozent auf 1945. „Wir beobachten eine klare Verlagerung vom Bahnhof Edingen nach Edingen West“, kommentiert RNV-Pressesprecher Moritz Feier diese Zahlen.

Die genannten Umbaumaßnahmen dienten allerdings nicht allein dem Zweck, die Zahl der Fahrgäste zu erhöhen. „Es geht auch um einen Qualitätsgewinn“, betont der Sprecher. Zudem gebe es eine gesetzliche Verpflichtung, die Haltestellen barrierefrei zu gestalten. Bei rund zwei Drittel der Haltepunkte an der Schiene habe die RNV dieses Ziel bereits erreicht.

Wie dicht das Angebot auf der Schiene ist, zeigt die Zahl der Zugabfahrten in Edingen. Diese liegt laut RNV bei 100 in jede Richtung. Im Mittel fährt also alle 15 Minuten eine Bahn ab. Zu den besonders stark frequentierten Zeiten können Fahrgäste alle zehn Minuten einsteigen. Ein Angebot, das die Gemeinde Edingen-Neckarhausen mit einem jährlichen Zuschuss von rund 800 000 Euro ermöglicht.

