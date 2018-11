Adventsfeier für Senioren

Auch in diesem Jahr will die Gemeinde Edingen-Neckarhausen den Advent gemeinsam mit Senioren aus allen Ortsteilen feiern. Die Feier findet am Donnerstag, 13. Dezember, um 14.30 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle statt. Damit alle an der Veranstaltung teilnehmen können, bietet die Gemeinde einen Fahrservice mit folgenden Haltestellen an:

Edingen: 13.10 Uhr, Bahnhof Edingen 13.10 Uhr, Haltestelle Edingen-West 13.15 Uhr, Rathaus Edingen 13.20 Uhr,Haltestelle Pfälzer Hof

Neu-Edingen: 13.15 Uhr, Nordbahnhof 13.20 Uhr, Haltestelle Breslauer Straße

Neckarhausen: 13.25 Uhr, Haltestelle Neckarhausen West/Seckenheimer Straße 13.25 Uhr, Haltestelle Neckarhausen Ost/Hauptstraße 13.30 Uhr, Haltestelle Brücke Neckarhausen

Zur Adventsfeier anmelden können sich die Senioren beim Bürgerservice Neckarhausen, Sekretariat Rathaus Edingen, Info und Kontakt: bei Christiane Schell unter Telefon 06203/808-202 oder per E-Mail an: christiane.schell@edingen-neckarhausen.de red

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018