Äpfel, Birnen und ein „Willi“ von Georg

Im Gemeinderat Edingen-Neckarhausen ist mit dem Ausscheiden von Georg Schneider eine Ära zu Ende gegangen. Nach 21 Jahren am Ratstisch hat sich der Christdemokrat aus der erste Reihe der Kommunalpolitik verabschiedet. Dass er auch über die Grenzen seiner Fraktion hinaus anerkannt und geschätzt ist, zeigte der Applaus zum Abschied.

Wer als Gemeinderat gewählt ist, kann nicht einfach aufhören. Der Gesetzgeber verlangt dafür wichtige Gründe. Dass davon gleich mehrere vorliegen, betonte Bürgermeister Simon Michler in seiner Laudatio. Dazu zählen in Schneiders Fall die lange Zugehörigkeit zum Gremium, das Alter und die berufliche Beanspruchung.

Im Oktober 1999 erstmals als Gemeinderat vereidigt, sei Schneider fünf Mal sehr überzeugend wiedergewählt worden, sagte Michler. Das zeige seine große Beliebtheit. Weit über 200 Sitzungen habe Schneider bewältigt, sich dabei für sämtliche Themen interessiert und im Technischen Ausschuss das notwendige kritische Auge gezeigt. „Georg Schneider ist ein Mensch, der politisch Farbe bekennt, und das gibt es heute immer weniger“, sagte der Bürgermeister: „Der Gemeinderat verliert mit ihm einen Menschen und Unternehmer, der das Wohl der Bevölkerung immer in den Vordergrund gestellt hat.“

Für die CDU-Fraktion würdigte Markus Schläfer die Arbeit des scheidenden Kollegen: „Für uns bist du eine Stütze in der Fraktion, insbesondere seit der Verjüngung.“ Schneider sei das Bindeglied in den Ortsteil Edingen gewesen und habe viele Geschichten von früher parat: „Er weiß, wo die Grundstücke liegen, und wie die Familien verbunden sind.“ Es sei „schade und sehr traurig“, ihn, seinen Fleiß und seine Fachkunde zu verlieren. Der Obstbauer sei „ein grüner Schwarzer“, formulierte Schläfer: „Mit ihm verlieren wir einen Ratskollegen, der immer wusste, wo er hingehörte.“ 20 Jahre aktiv zu sein, sei nicht selbstverständlich. Als kleines Dankeschön überreichte Schläfer ihm eine Flasche aus dem Weingut Schneider, auf dessen Etikett „Einzelstück“ steht. Diese Bezeichnung treffe auch auf ihn zu. Schneider sei auch weiterhin jederzeit willkommen in den Fraktionssitzungen: „Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf deinen Rat zählen können.“

„Ich habe nicht mit so vielen ehrenden Worten gerechnet“, sagte Schneider, der zum Verlesen seiner kurzen Ansprache vorne auf der Verwaltungsbank Platz nahm, mit Blick ins Plenum. Gerade erst habe er den früheren OGL-Ratskollegen Gerd Brecht getroffen: „Der war 35 Jahre im Gemeinderat; da sind meine 20 Jahre gar nicht viel.“ Rückblickend auf die Anfänge sagte Schneider: „Wir haben als junge Leute das Parlament erobert.“ Als einziger habe er damals bei der Stimmenzahl Heidi Gade das Wasser reichen können, sagte er, während Alträtin Gade als Zuschauerin lauschte. 15 Gemeinderäte seien wie er aus der Grenzhöfer Straße gekommen, rechnete er vor: „Das ist doch grandios.“ Weil Corona keinen Ausstand erlaube, habe er eine kleine Aufmerksamkeit verteilt: Auf den Tischen lag ein Apfel, eine Birne und ein „kleiner Willi“, alles aus eigenem Hause.

