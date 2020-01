Ärger über Schwarzbau

Beantragt war ein Flachdach, gebaut wurde ein Satteldach auf einer Garage. Deshalb hat das Landratsamt den Bauherren eines Anbaus in der Neckarstraße in Neckarhausen aufgefordert, einen Nachtrag einzureichen, damit die Abweichung im Nachhinein genehmigt werden kann. Die Verwaltung hätte das auch mitgetragen, sofern mit einer Baulast sichergestellt wird, dass der Raum unterm Dach nicht zu Wohnzwecken genutzt werden kann.

Keine Gnade

Doch die Mitglieder des Technischen Ausschusses hatten keine Gnade mit dem Bauherren. „Wir haben klar gesagt, wie das auszusehen hat“, hielt Michael Bangert am ursprünglichen Beschluss fest. Pikant sei, dass der Nachbar des Bauherrn selbst gern höher gebaut hätte, der jetzige Antragsteller aber wegen zwölf Zentimetern Einspruch erhoben habe. „Man tanzt uns hier auf der Nase herum“, sagte Stephan Kraus-Vierling.

Man dürfe das nicht einfach durchwinken, unterstrich Florian König (CDU) und unterstellte dem Bauherren „pure Absicht“. Rolf Stahl (OGL) bekräftigte: „Wir können das so nicht akzeptieren.“ Edgar Wunder (Linke) schloss sich den Bedenken an: „Es kann nicht jeder machen, was er will.“ Bei Enthaltung von Bürgermeister Michler lehnte der Ausschuss den Bauantrag ab. Das letzte Wort hat jetzt das Landratsamt. hje

