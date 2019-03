Aktive Spieler erhalten einheitliche Kleidung

„Die Zusammenarbeit war sehr harmonisch, es macht Spaß in dieser Truppe mitzuarbeiten“, stellte der Vorsitzende des Boule-Clubs Edingen-Neckarhausen (BCEN) Gerhard Hund nach seiner Wiederwahl fest. Seit 34 Jahren und damit seit der Gründung steht er an der Spitze des BCEN. Bei der Jahreshauptversammlung in der Viktoria-Gaststätte wurde der gesamte Vorstand in seinen Ämtern bestätigt.

In seinem Rückblick erinnerte Hund noch einmal an die sportlichen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Dazu zählte der 37. Schlosspokal mit Teilnehmern aus dem befreundeten elsässischen Boule-Club Drusenheim. Neben den Club- und Ortsmeisterschaften sowie einigen weiteren Turnieren richtete der BCEN auch wieder den beliebten Flohdobbser-Pokal im Rahmen des Ferienprogramms aus.

Als absoluten Höhepunkt bezeichnete Hund den achten Grand Prix du Jumelage aus Anlass der 50-Jahr-Feier mit der Partnergemeinde Plouguerneau. „Das war eine Supersache, wir hatten viele positive Rückmeldungen“, freute sich Hund. Im Liga-Betrieb konnte der BCEN den jeweiligen Klassenerhalt sichern. BCEN 1 belegte Platz zehn in der Landesliga, BCEN 2 in der Bezirksliga Rang neun.

Kassenwart Gerd Weber informierte im Anschluss über die aktuelle Kassenlage. Der BCEN schreibt schwarze Zahlen. Seitens der Kassenprüfer attestierte Uli Stemmler eine einwandfreie Kassenführung, worauf die Vorstandschaft entlastet wurde.

„Wir haben acht Vorstandsposten zu vergeben“, leitete Hund zu den Neuwahlen über. Die Posten wurden jeweils einstimmig vergeben. Nachdem die Regularien soweit abgehakt waren, ging man bei der Vorschau gewissermaßen zum Tagesgeschäft über. „Wir brauchen für den Schlosspokal am 1. Mai Helfer, bitte tragt Euch schon mal in die Listen ein“, bat der BCEN-Chef um Unterstützung. Edingen-Neckarhausen ist bei dieser Masters-Turnier-Reihe neben Stuttgart, Düsseldorf, Berlin und der Insel Fehmarn einer der Ausrichter. „Unser Verein lebt von der Bewirtung bei solchen Veranstaltungen. Das Startgeld müssen wir wieder ausschütten und mit den 36 Euro BCEN-Jahresbeitrag, von denen der Verband noch rund 20 Euro abknapst, kämen wir als alleinige Einnahmen nicht über die Runden“, betonte Gerhard Hund.

Als weiteres Highlight bezeichnete er die Landesmeisterschaft der Jugend im Doublette/Tireur am 27. Juli, die ebenfalls auf dem Boulodrome ausgetragen wird. Im kommenden Jahr soll an gleicher Stelle das Jubiläums-Turnier im Jugendliga-Cup folgen.

Ferner informierte Hund darüber, dass alle Spieler, die in der Liga aktiv sind, einheitliche Kleidung gestellt bekommen. Er dankte Helmut Lehmkuhl für die finanzielle Unterstützung bei der textilen Ausstattung. „Wie man sieht, klappt es auch beim Boule mit ein bisschen Sponsoring“, scherzte der Vorsitzende.

Als Pensionär mit mehr Zeit wird Hund auch als Spieler „reaktiviert“. Er dankte zum Abschluss noch dem Clubraum-Team mit den Worten: „Es ist eine tolle Sache, dass immer jemand da ist, der die Tür aufmacht.“

Im kommenden Jahr wird der Boule-Club 35. „Kein klassisches Jubiläum, das groß gefeiert wird, aber wir werden dennoch Verschiedenes auf die Beine stellen“, versprach der Vorsitzende. fer

