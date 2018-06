Anzeige

Chor POP 21 anderer Tonart

Ganz auf das klassische Volkslied setzte der ASB-Frauenchor Neckarhausen unter Leitung von Sabine Kneer. Mit „Hinaus in die Welt“ und „Sing mit mir“, gefielen die Damen im Altarraum. In Englisch und mit dem Frauenchor der Sängereinheit Edingen ging es weiter. Auf das Spiritual „He’s got the whole world in his Hand“, folgte der zum Träumen schöne Klassiker „California Dreamin.“ Danach formierte sich der gemischte Chor der Sängereinheit, der ebenfalls von Peny Bauer dirigiert wird, zum „Lied der Nacht“ aus dem Phantom der Oper sowie zur schwärmerischen Liebesbekundung „aber dich gibt’s nur einmal für mich“.

Mit den Songs „Es lebe das Leben“, „Viva la Vida“ und „Counting Stars“ sorgte Christian Kurtzahn mit seinem Chor POP 21 für die etwas andere Tonart. Das gilt auch für den Gospelchor „Friday upstairs“ und seinem „People get Ready“ sowie dem Song „genug ist genug“, beides einstudiert von Dirk Apfel. Der Youngstar und den Dirigenten, der erst 20-jährige Till Otto, gab mit dem gut aufgestellten katholischen St. Andreas-Chor und den Liedern „drei schöne Dinge fein“ sowie Udo Jürgens „Hymne an die Zukunft“ eine kleine musikalische Kostprobe. „Jetzt kommt der Jubilar“, kündigte Zachler den evangelischen Singkreis an.

„Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön“ intonierte der Chor unter der Leitung von Manuel Knoll das zum Credo des Abends gewordene Lied. Bevor man dann zum feierlichen Ausklang und in ökumenischer Verbundenheit mit dem St. Andreas-Chor bat: „Verleih uns Frieden gnädiglich.“ „Alle Chöre der Gemeinde zu hören, war ein großes Erlebnis“, gestand Altgemeinderat Gerhard Merkle.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018