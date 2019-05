© hje

Was sind die drei wichtigsten Themen Ihrer künftigen politischen Arbeit?

Thomas Zachler: Wir wollen die Gemeinde weiterentwickeln. Wir wollen für alle Kinder die gleichen Bildungsvoraussetzungen schaffen und in der Wohnungsbaupolitik dafür sorgen, dass sich auch die weniger Betuchten eine Wohnung leisten können. Die Digitalisierung gehört ebenfalls dazu. Wir brauchen eine bessere Breitbandversorgung.

Erklären Sie in zwei Sätzen, warum die Wähler Ihre Partei und deren Kandidaten wählen sollen.

Zachler: Weil unsere Ziele und Vorstellungen genau das decken, was uns immer angetragen wird, was verbesserungsbedürftig ist und gemacht werden muss. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das auch so tun.

Wie viele Sitze im Gemeinderat sind Ihr Ziel?

Zachler: Das Leben ist kein Ponyhof. Der Wähler entscheidet, ob er unsere Politik für die richtige hält oder eine andere will. Es geht in Zukunft nicht darum, stärkste Fraktion zu sein, sondern Mehrheiten zu bilden. Alleine bewegen wir nichts mehr. hje

