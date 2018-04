Alternativen für die künftige Bleibe gesucht

Anzeige

Bereits zur letzten Jahreshauptversammlung hatten die Rot-Kreuzler ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft, jedoch erst später in Dienst gestellt. „Dabei handelt es sich nach dem Ausrangieren des reparaturanfälligen Vorgängers um kein Neufahrzeug, sondern um ein gutes Gebrauchtes zum Preis von 12 500 Euro“, erklärte Ries. Für die Ausstattung mit einer Signalanlage seien weitere 1200 Euro angefallen. Mit jeweils 500 Euro unterstützten der ortsansässige Malerbetrieb Schoder, der Textilverwertungspartner des DRK sowie die Volksbank Kurpfalz die Anschaffung. Die Gemeinde bewilligte einen Zuschuss von 1250 Euro, den Restbetrag von 10 950 Euro musste das DRK aus eigener Tasche finanzieren.

Dem ständig steigenden Helfermangel will das Rote Kreuz auch mit ungebundenen Helfern, also ohne zwingende Mitgliedschaft begegnen. Nicht nur Menschen mit medizinischen Kenntnissen, sondern beispielsweise auch handwerklich Begabte oder Küchenhelfer seien willkommen.

„Unser derzeitige Vereinsheim ist leider kein Ort, an dem wir Menschen zur Mitarbeit motivieren können, und das geplante Hilfeleistungszentrum als neue Unterkunft ist aktuell auch nicht in Sicht“, bemängelte Ries und fügte an: „Wir dürfen einfach nicht müde werden, an Gemeinderat und Verwaltung zu appellieren, uns nicht länger im Stich zu lassen.“

Nach dem Kassenbericht von Ruth Birkhof, der geordnete Finanzen aufwies, folgten die Neuwahlen. Außer einem Wechsel auf dem Posten der Schriftführerin, Dominique Ullmann folgte auf Simone Stein, blieb alles beim Alten. 1. Vorsitzender: Hans-Peter Ries. 2. Vorsitzender: Jens Reinemuth, Peter Buxkämper. Kassiererin: Ruth Birkhof. Kassenprüferinnen: Corina Buxkämper, Ursula Schäfer.

Als Dank für 45 aktive Dienstjahre bei insgesamt 55 Mitgliedsjahren wurde Hildegard Münch mit der Ehrenurkunde des DRK Neckarhausen geehrt. „Es ist ihre liebe und menschliche Art, die Hildegard in besondere Weise auszeichnet, betonte der Vorsitzende. fer

