Altersstruktur macht dem Verein zu schaffen

„Wer will unseren Verein führen, wenn es der Herbert nicht mehr macht.“ Diese bange Frage stellte ein Chormitglied nachdem der bisherige erste Vorsitzende der Sängereinheit, Herbert Jung, seinen endgültigen Rückzug vom Chefposten in einem Jahr angekündigt hatte. Die Zeit dazwischen müsse genutzt werden, um eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden. Nach dem erfolgreichen Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen der Sängereinheit in 2017 darf sich der Gesangverein in diesem Jahr über das 20-jährige Bestehen des Frauenchors freuen.

Im Geschäftsbericht des Vorsitzenden nahmen die Jubiläumsfeierlichkeiten einen breiten Raum ein. Sowohl das Festwochenende mit Festbankett und Freundschaftssingen als auch das große Jubiläumskonzert, gestaltet von den Chören der Sängereinheit seien ein großer Erfolg gewesen. „Wir hatten bei unseren Jubiläumsveranstaltungen immer guten Zuspruch“, freute sich der Vorsitzende. Das galt auch für das Sommerfest, als kleinem Straßenfest vor dem Vereinsheim Friedrichshof sowie dem beliebten singenden Neckar-Café des Frauenchors im Rahmen des Aktionstags „Lebendiger Neckar“. Nach acht Jahren ist es mit den Kaffee- und Kuchenfreuden direkt am Neckar vorbei und der beliebte Aktionstag um eine kulinarische Anlaufstelle ärmer.

Neuwahlen 1. Vorsitzender: Herbert Jung. Kassiererin: Getrud Häfner. Beisitzer: Arno Falk. Vertreter der Passiven: Helmut Stahl. Pressewart: Brigitte Jäger. Stellvertretende Sprecherin des Frauenchors: Erika Keller. Wirtschafts- und Deko-Ausschuss sowie Notenwarte und Vize-Chorleiter setzen ebenfalls in bewährter Besetzung ihre Arbeit fort. fer

Nachdem die Mitglieder im Rahmen des Jubiläums nicht nur gesanglich, sondern auch bei Arbeitseinsätzen gefordert waren, ließ man das Jubeljahr mit einem echten Highlight, aber weitgehende „arbeitsfrei“, ausklingen. Claudia Hirschfeld an ihrer Wersi-Orgel und Johannes Groß von den German Tenors versetzten das Publikum in Begeisterung.