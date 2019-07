Am Abend geht die Post ab

Der zweitägige Fest-Klassiker „Rund ums Schloss“ hat bei jedem Wetter seine treuen Fans. Das galt auch für die 38. Auflage des beliebten Kult-Festes, das kulinarisch und kulturell wieder einiges zu bieten hatte. Nach einer kleinen nachmittäglichen Flaute drehten am Samstagabend zahlreiche Besucher ihre Runden. Die Feiermeile vor und hinter der ehemals gräflichen Schlosskulisse wurde zur Flaniermeile. Bei bester Stimmung ging an der Fest- und Feierfront die Post ab. Der Auftakt war wie gewohnt ein echter Knaller. Die Kanoniere der Schützengesellschaft Neckarhausen, Roland Müller und Reinhold Schlachter, rückten mit dem Schwarzpulver bestückten Geschütz Marke Eigenbau an und bezogen im Schlosspark Stellung. Der dreifach donnernde Festsalut gehört seit 1986 zum Fest dazu.

Nachdem die Kanonenschläge verhallt und der Pulverdampf verzogen war, ging es beim Fassbieranstich buchstäblich Schlag auf Schlag weiter. Zuvor begrüßte Markus Schläfer als stellvertretender Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes die Besucher und stellte fest: „Ohne die ehrenamtlichen Helfer ist eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen, sie sind es, die „Rund ums Schloss“ am Leben“ erhalten.“ Sein besonderer Dank galt Tobias Hertel und Timm Hartwig, die neu im Organisations-Team sind und sich um das Rahmenprogramm kümmern.

Bürgermeister mit Schürze

Danach ging es hammerhart zur Sache. „Der Bürgermeister hat schon die Schürze umgebunden, das Fass wurde in Stellung gebracht, gleich geht’s los“, kündigte Schläfer den Fassbieranstich an. Nach drei meisterlichen Schlägen saß der Hahn zwar im Fass, aber der Hammer war im Eimer. Rasch wurde für Ersatz gesorgt und nach einem kräftigen „Nachschlag“ schäumte das Freibier in den Gläsern. Das Ortsoberhaupt sprach von einem schönen Fest, das sicher wieder viele Menschen zum Mitfeiern einlade. Es gebe neben Bewährtem wie dem ökumenischen Gottesdienst oder das Platzkonzert der Musikvereinigung Neckarhausen auch immer mal wieder Neuerungen, wie beispielsweise den Auftritt von Schülern der Graf-von-Oberndorff-Schule als weiterem Festbeitrag. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von der Rhein-Neckar-Bigband. Am Abend gab auf der Schlossterrasse die Band LA Blues Connection mit Blues, Swing und Jazz den Rhythmus vor, während auf der Hauptstraße DJ DoMe für Stimmung sorgte.

Hinter dem Kreisel zogen derweil die Fest- und Feierfreudigen an beiden Tagen kulinarisch ihre Kreise. Die Dampfnudeln der Floriansjünger standen wieder ganz oben auf der Hitliste der begehrtesten Spezialitäten. Rund 140 Kilogramm Mehl hatte die Dampfnudel-Brigade verarbeitet. Buchstäblich heiße Renner, mal süß mal deftig, bot ebenso die Crêperie der IG-Partnerschaft, wo auch Gäste aus der Bretagne am Werk waren.

Aber auch anderswo wurde fleißig eingeschenkt und aufgetischt, boten Viktoria, Gesangverein Neckarhausen, evangelischer Singkreis, Förderverein Chormusik, TV Neckarhausen, Sportkegelclub, DJK und Kummetstolle ihr bestes aus Küche und Keller. Als nichtkulinarischer Festbeitrag hatte Claus Schmitt von der Jugendleitung der DJK/Fortuna beim badischen Fußball-Verband eine Soccer-Arena für den Nachwuchs ausgeliehen. „Die Kinder haben ihren Spaß und genügend Auslauf im Schlosspark“, freute sich Schmitt. Jede Menge Treffer landen konnte man auch den Ortmeisterschaften für Laienschützen bei der SG Neckarhausen. Für den buchstäblichen Farbtupfer im Festgeschehen sorgte schließlich noch die VHS-Ausstellung in der Orangerie (Wir werden noch berichten).

