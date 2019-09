Am Ende sind alle „satt an Leib und Seele“

„Wir durften heute viel Schönes erleben. Satt an Leib und Seele wollen wir diesen Tag beschließen.“ Mit diesen Worten von Claudia Hörner, gesprochen beim Abendlob, ist das Pfarrfest der katholischen Pfarrei Bruder Klaus zu Ende gegangen. Das Fest zu Ehren des Pfarrpatrons war wieder ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Neben dem geistlichen kam auch der geistige Impuls nicht zu kurz. Das Bücherei-Team der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) hatte einen umfangreichen Flohmarkt organisiert, der „Leseratten“ jede Menge Futter bot.

Der Tag begann mit einem feierlichen Gottesdienst in der gut besuchten Bruder-Klaus-Kirche, den Pfarrer Markus Miles zelebrierte. Musikalisch umrahmt wurde die Messe vom katholischen St. Bruder Klaus-Chor unter Leitung von Matthias Hartmann. Der Chor, der in der Adventszeit das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy aufführen wird, trug schon einmal Teile aus diesem anspruchsvollen Werk vor. Den Sängerinnen und Sängern gelang ein beeindruckender Auftritt und damit verbunden eine hervorragenden Werbung für ihr Kirchenkonzert am ersten Advent.

Die allermeisten Besucher wechselten nach dem Kirchgang zum Mittagessen ins Pfarrheim oder ins angrenzende Zelt. „Wir hatten viel Zuspruch, auch wenn zum Abend hin etwas weniger Besucher kamen, was zählt ist die Teilhabe am Fest“, bemerkte Annegret Hauer. Sie hatte sich vorrangig um die Organisation gekümmert, auch im Hinblick auf das leibliche Wohl der Gäste .Neben den „fleischlichen“ Genüssen wie Steaks und Bratwürsten kamen Suppen auf den Tisch, die von der Initiative „Arbeit für alle“ angeliefert wurden. Nachmittags standen Spiele für Kinder, ein von Bernhard Seubert ausgearbeitetes Liturgie-Quiz sowie Rundtänze mit Angelika Engelhardt auf dem Programm

. Informatives und Kunsthandwerkliches aus der peruanischen Partnergemeinde Santa Maria del Valle gab es am Stand der Peru-Gruppe. Astrid Steins und Barbara Lichter hatten die Partnerschaftsfreunde im August dieses Jahres besucht. Im Spätherbst ist ein Vortrag über die Reiseeindrücke geplant. Partnerschaftlich engagiert ist auch die Tanzania-Gruppe, die neben einer gut bestückten Tombola fair gehandelte Klassiker wie Tee, Kaffee und Schokolade anbot. Zwischenzeitlich war man im Pfarrheim ebenfalls bei Kaffee und Kuchen angekommen. Und was passt zum Kaffee-Genuss besser als ein gutes Buch?

In der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) die ebenfalls im Pfarrheim integriert ist, hatte das Team einen gut sortierten Flohmarkt veranstaltet. „Wir haben nicht nur Literatur aus unserem Bestand ausrangiert uns wurden auch zahlreiche Bücher für den Flohmarkt gebracht“, wies Bücherei-Leiterin Hannelore Lueg auf das umfangreiche Buchsortiment zum Schnäppchenpreis hin. Sie wurde von Anna Heinze, Selina Schaefer und Petra Schwalme-Krüger bei der Arbeit unterstützt. „Jetzt hat sich unsere Spendenbox doch noch gefüllt. Mit dem Erlös schaffen wir neuen Lesestoff für unsere Bücherei an“, freute sich Lueg. Für den klangvollen Abschluss des Pfarrfestes sorgte schließlich der evangelische Posaunenchor Edingen unter Leitung von Albrecht Merdes. fer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019