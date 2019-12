„Amnesie“ auf Kurpfälzisch

In seinem 160. Vereinsjahr hatte der Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen zu seiner traditionellen Familienfeier in die Eduard-Schläfer-Halle eingeladen. Ein Programm mit Liedvorträgen, Ehrungen und dem Theaterstück „Amnesie für Fortgeschrittene“ erwartete die Gäste. Diese konnten bei „Amnesie“ tatsächlich kurzzeitig den Alltag vergessen und einen netten Abend erleben. Zumal auch für das leibliche Wohl dank selbst gemachter Gulaschsuppe, Prager Schinken und Getränken bestens gesorgt war.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Sven Betzold ertönten „Weihnachtsglocken“ aus den Kehlen des Männerchores, der mit 30 Sängern unter Dirigent „Seppl“ Stein angetreten war. Vorsitzender Rudi Neumann vom Sängerkreis Weinheim überbrachte die Grüße vom Badischen und vom Deutschen Chorverband, in deren Auftrag er Verbandsehrungen vornahm. Das 20-köpfige Ensemble Rocks2gether sang anschließend vom „Stall in Bethlehem“, arrangiert von Dirigentin Elena Kleiser-Wälz. Die Vereinsehrungen übernahm Vorsitzender Betzold.

Nach einer kleinen Verschnaufpause folgte dann „eine Klamotte in diversen Akten“, aufgeführt von der Theatergruppe des Vereins. Die „Amnesie für Fortgeschrittene“ spielte in einem sehr authentisch gestalteten Krankenzimmer (mit echten Betten aus dem Theresienkrankenhaus) in der „Schloßkreisel-Klinik“. Dort befindet sich nach einem Unfall Alfred Heinze, umwerfend komisch dargestellt von René Zieher. Durch einen Schlag an den Kopf hat Heinze eine seltene Form von Gedächtnisschwund erlitten, also eine Amnesie. Immer, wenn er einschläft, erwacht er anschließend als Prominenter aus Funk und Fernsehen (z.B. Karel Gott) oder als bekannte Persönlichkeit der Geschichte (Wallenstein, Romeo, Einstein...) – sehr zum Leidwesen seiner Verlobten Ulla (Anja Speicher) und seiner Mitpatienten sowie des genervten Klinikpersonals.

Als dann noch ein Dieb in der Klinik sein Unwesen treibt, versucht man mit Hilfe des ahnungslosen Alfreds, dem Täter eine Falle zu stellen. Allerdings hat auch Oberinspektor Unterberg so seine Probleme mit dem merkwürdigen Patienten. Aber auch hier gilt schließlich: Ende gut – alles gut.

Das Stück im hiesigen Dialekt wurde von allen Darstellern mit viel Herzblut aufgeführt. Häufiger Szenenapplaus und lautes Gelächter von 180 begeisterten Zuschauern belohnten die Akteure. „Großartige Leistung“, fand auch Maria Lutz aus Neckarhausen, die schon über 60 Jahre zu diesem „schönen Verein“ kommt. Noch einmal aufgeführt wurde das Stück beim Theaternachmittag am Sonntag.

Die Mitwirkenden: Alfred Heinze: René Zieher, Ignaz Besenbinder: Roland Kettner, Kurt Klopfer: Josef Stein, Dr. Mechthild Wuster: Ursula Junk, Oberschwester Hiltrud: Kathrin Brohm, Ulla Schmidt: Anja Speicher, Schwester Veronika: Ulrike Nothhof, Oberinspektor Unterberg: Mark Bräunling, Souffleuse : Simone Mülbert, Maske: Filippa Lukauer, Regie: alle Mitwirkende.

