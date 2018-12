An Weihnachten wird das Fladenbrot gebrochen

Die brennende LED-Lichterkette ist schon von draußen zu erkennen. Sie verbreitet einen Hauch von adventlicher Atmosphäre in der Wohnanlage am Nussbaum. Letekidan und ihre Tochter Dina (12) sind schon vor vier Jahren aus Eritrea geflohen, in Edingen-Neckarhausen haben sie eine Bleibe gefunden. Im Obergeschoss teilen sie sich eine bescheidene Wohnung mit dem kleinen Milkyas (14 Monate) und dessen Vater Girmay.

Dass in diesen Wochen überall Lichter brennen und Christbäume leuchten, das ist für Letekidan ein Stückchen Heimat. „Bei uns in Eritrea kennen wir das auch“, erzählt sie. Dort wird am 24. Dezember ein Weihnachtsbaum aufgestellt, obwohl das eigentliche Christfest der orthodoxen Christen erst zwei Wochen später, am 6. Januar, gefeiert wird. Doch an Heiligabend werden die Kinder beschenkt. Meistens bekommen sie etwas zum Anziehen, Schuhe, Spielzeug oder was sie sonst gerade brauchen. Nur den Adventskranz mit vier Kerzen kennt man in ihrer Heimat nicht.

Poster statt Krippenfiguren

Und wie steht es mit der Krippe? Maria und Josef mit dem Jesuskind finden sich in den Häusern des afrikanischen Landes nur auf Bildern. Eine Tradition, die Letekidan auch hierzulande pflegt. An zwei Wänden ihres Schlafzimmers wacht die Heilige Familie über den Geflüchteten. „Und Erzengel Gabriel“, wie der Mann ergänzt. An einer Zimmertür bilden mehrere kleine Bilder ein Kreuz. Nur Figuren der Krippe gibt es nicht. „Die haben wir nur in der Kirche“, erklärt die Mutter.

Bereitwillig erzählt sie vom Brauchtum in ihrer Heimat: „Weihnachten ist ein Fest für die ganze Familie.“ Man sitzt zusammen, isst gemeinsam. Zum Beispiel Injera, ein gesäuertes Fladenbrot. Wasser und Mehl werden dafür zu einem Teig vermengt, der einige Tage gären muss, bevor er gebacken wird. Das fertige Brot reißt man in mundgerechte Stücke und tunkt es in eine Sauce. „Schmeckt total lecker“, weiß Sina Montassere, die Integrationsbeauftragte der Gemeinde.

Beim Besuch des „MM“ reicht die Familie ebenfalls selbst gebackenes Fladenbrot, das in einem Korb liegt und kein bisschen trocken ist, sondern saftig im Mund liegt. Zu den Spezialitäten aus der Heimat, die zu jedem Fest gehören, zählt Suwa, ein traditionelles Getränk. „Das ist eine Mischung aus Wasser und Brot“, erläutert Tochter Dina, die die Werkrealschule in Seckenheim besucht und fließend deutsch und eritreisch spricht. Wie genau es hergestellt wird, weiß sie aber nicht.

Warum Letekidan aus ihrer Heimat geflohen ist? „Das Leben ist schwer, wir haben keine Freiheit“, sagt sie, spricht von Krieg und Übergriffen der Polizei, auch auf ihre Tochter: „Man hat sie geschlagen.“ Und ihr Mann? „Der war plötzlich verschwunden“, erzählt die Frau mit Tränen in den Augen und ringt um Fassung. Der Krieg ist es, der auch ihren neuen Partner zur Flucht gedrängt hat. „Ich war elf Jahre lang Soldat“, berichtet er. Gezwungen zum Dienst mit der Waffe.

„Gute Bleibeperspektive“

Girmay hat bereits einen Aufenthaltstitel, wie sich das in der Bürokratensprache nennt, seine Partnerin wartet noch darauf. Vier Jahre zieht sich ihr Verfahren schon hin, obwohl Flüchtlinge aus Eritrea so gut wie immer als Asylbewerber anerkannt werden. „Sie hat eine gute Bleibeperspektive“, unterstreicht auch Sina Montassere. Dass über ihren Antrag noch nicht entschieden ist, versteht sie nicht: „Da wurde vermutlich geschlampt.“

Wenn Letekidan und Girmay mit den beiden Kindern am 6. Januar zum Weihnachtsgottesdienst in die Kirche nach Mannheim gehen, werden sie all das für eine kurze Zeit vergessen. Dann legen sie – wie in ihrer Heimat Eritrea – weiße Kleider an und feiern die Geburt des Christkindes. Und trotzdem wird sie dabei auch ein Stück Wehmut ergreifen, denn viele vertraute Menschen sind nicht dabei. „Ich vermisse Eritrea“, sagt Letekidan: „Und ich vermisse meine Familie.“

