Erstmals fand die traditionelle Adventsmusik bei Kerzenschein in ökumenischer Verbundenheit in der evangelischen Lutherkirche statt. Der evangelische Singkreis Neckarhausen und die Sanges-Kollegen vom katholischen St. Andreas-Chor gestalteten den Abend gemeinsam, zu dem der Förderverein Chormusik an der Lutherkirche eingeladen hatte. Es war ein stimmungsvoller, ja andächtiger Liederabend, der die Hektik der Vorweihnachtszeit vergessen ließ und für magische Momente sorgte.

In der Kirche flackerten zahlreiche Kerzenlichter. Sie tauchten nicht nur das Kirchenschiff in ein stimmungsvolles Licht, sie erwärmten auch die Seelen der erwartungsfrohen Besucherschar. Zum Auftakt sorgte Organist Hermann Schäffer mit Fantasien in g-moll von Johann Sebastian Bach für eine klangvolle Eröffnung einer musikalischen Reise, die vorzugsweise den großen Klassikern der Kirchenmusik gewidmet war.

Mit Heinrich Schütz und „Machet die Tore weit“, gesungen vom evangelischen Singkreis ging es weiter im Programm. Der Chor präsentierte sich in dem mehrstimmigen und von Solisten begleiteten Vortag gut aufgestellt und eingestimmt. Gleiches galt für den St. Andreas-Chor unter Leitung seines jungen Dirigenten Till Otto. Mit John Rutters Weihnachtswiegenlied und der Weihnachts-Hymne von Felix Mendelssohn Bartholdy huldigten die Sänger dieser ganz besonderen Zeit im Jahr auf eindrucksvolle Weise.

„Jetzt gibt es ein kleines instrumentales Intermezzo. Fridolin Bosse spielt aus einer Telemann-Sonate einen langsamen und einen schnellen Satz auf seiner Posaune“, kündigte Singkreis-Leiter Wieland Bosse an. Der Spross aus dem Hause des Chorleiters ist ein musikalisches Multitalent und gewann in diesem Jahr gleich zwei Mal den ersten Preis bei „Jugend musiziert“. Der junge Instrumentalist und Sopranist gibt auch beim Knabenchor des Nationaltheaters Mannheim die Töne mit an.

Meisterliche Orgelbegleitung

„So jetzt sind auch sie wieder an der Reihe“, lud Wieland Bosse, der zugleich die Gesamtleitung des Abends innehatte, die Gemeinde zum Mitsingen ein. Bei dem weihnachtlichen Klassiker „Es ist ein Ros entsprungen“, sangen Chor und Besucher abwechselnd die einzelnen Strophen. Nach weiteren Liedbeiträgen des Singkreises sorgte Hermann Schäffer an der Orgel mit Cesar Francks Choral in a-moll für einen furiosen Klangzauber an der restaurierten Remy Mahler Orgel. „Nach diesem Klangrausch treten wir ganz demütig an die Krippe“, kündigte Wieland Bosse Bachs „Ich steh an deiner Krippe hier“, gesungen vom Singkreis an. Danach trat man laut Singkreis-Leiter mit „der größten Mannschaft auf“, indem der katholische St. Andreas-Chor und der evangelische Singkreis sich gemeinsam im Altarraum versammelten.

Bei Händels „Tochter Zion“ konnte man die Ankunft des im Lied besungenen „Friedensfürst“ schon erahnen. Mit einem furiosen „Tollite Hostias“ schloss der St. Andreas Chor den Abend musikalisch ab. Die Besucher dankten den Sängern ihre hochmusikalische Vortragskunst sowie Schäffers meisterliche Orgelbegleitung mit langanhaltendem Applaus. Der Vorsitzende des Förderkreises Chormusik an der Lutherkirche, Bernhard Bader, dankte Wieland Bosse für die Gesamtleitung und dem „großartigen Publikum“ für das engagierte Mitsingen. Er freute sich, dass man auf dem „steinigen Weg“ der Ökumene einen kleinen Schritt vorangekommen sei, was allerdings nicht für die gute Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden am Ort gelte.

„Wir festigen die Freundschaft und arbeiten vereint an einem wunderbaren Stimm-Volumen, Kooperation ist das Modell der Zukunft“, ist die Vorsitzende des St. Andreas-Chores, Silke Buschulte Ding, überzeugt. Als Nächstes will man im Mai die Ragetime-Messe gemeinsam aufführen.

