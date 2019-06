Angerempelt und bestohlen

Eine 62-Jährige ist Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufscenter in der Rosenstraße unterwegs, als eine Unbekannte sie gegen 11 Uhr anrempelte und dabei unbemerkt in die Handtasche des Opfers griff. Sie entwendete eine Geldbörse mit Bargeld, diversen EC- und Kreditkarten und persönlichen Dokumenten. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst einige Minuten später und meldete dies der Polizei. Nach ihrer Beschreibung war die Täterin etwa 25 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und schlank. Sie trug brünettes, zum Zopf gebundenes Haar und war bekleidet mit heller Jeans und hellen Oberteil. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können,sollen sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 melden. red/pol

