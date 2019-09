Anmeldungen für Flohmarkt

Der Förderverein der Pestalozzischule Edingen veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, von 13 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Pestalozzischule Edingen (Ende Amselweg/Robert-Walter-Str. 3) wieder seinen großen sortierten Flohmarkt „Rund ums Schulkind“. Angeboten wird alles für Schulkinder, also Kleidung der Größen 122 bis 188 und entsprechende Größen (XS, S, M), Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Bücher, Sportausrüstungen, Musikinstrumente, Fahrräder und vieles mehr von über 100 Verkäufern. Der Flohmarkt ist auf Kommissionsbasis, das heißt, die Verkäufer müssen nicht selbst anwesend sein, zahlen dafür aber eine Verkaufsprovision. Wie immer hat die Caféteria zu Gunsten des Fördervereins schon ab 12 Uhr geöffnet, der Flohmarkt selbst beginnt pünktlich um 13 Uhr.

Verkäufer können sich ab Freitag, 13. September, bei Ulrike Schmidt unter ulrike_schmidt70@web.de anmelden. Die Zahl der Verkäufernummern ist jedoch begrenzt. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019