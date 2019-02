Anne Heitz führt OGL-Liste an

Hans-Jürgen Emmerich

Bürgermeister-Stellvertreterin Anne Heitz (61) steht an der Spitze der Bewerber der Offenen Grünen Liste (OGL) in Edingen-Neckarhausen für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019. Die 19 stimmberechtigten Mitglieder haben die erst seit Oktober amtierende Gemeinderätin bei einer Versammlung am vergangenen Freitag in der DJK-Gaststätte in Neckarhausen einstimmig nominiert und die Kandidatenliste einstimmig verabschiedet. Auf den weiteren Plätzen folgen Fraktionsvorsitzender Thomas Hoffmann, Birgit Jänicke und Gemeinderat Rolf Stahl. Gemeinderat Gerd Brecht kandidiert wie angekündigt nicht mehr.

Als bislang einzige der örtlichen Parteien und Wählergruppen hat die OGL entsprechend der gesetzlichen Vorgabe auf jedem zweiten Platz der Liste eine Frau stehen. Das Durchschnittsalter liegt bei 54,5 Jahren. „Ich bin stolz auf das breite Spektrum“, sagte Thomas Hoffmann. Er strebt eine Steigerung der OGL-Sitze um mindestens einen an.

Anne Heitz, Fachkrankenschwester für Psychiatrie, sieht sich vor allem der Umwelt verbunden. „im Naturschutz ist es kurz vor zwölf oder sogar schon kurz nach zwölf“, sagte sie bei ihrer Vorstellung. Die Schaffung von Wohnraum sei ein spannendes Thema, erklärte sie und sprach sich für neue Formen des Wohnens aus. Zugleich betonte Heitz: „Ich fürchte, dass es immer mehr Neubaugebeite gibt und Edingen-Neckarhausen zur Schlafgemeinde verkommt.“

Auch der Fraktionsvorsitzende Thomas Hoffmann (68) zeigte sich überzeugt davon, dass in Sachen Naturschutz noch vieles bewegt werden müsse. Zwar würden 10.000 Euro für Biotopvernetzung ausgegeben, gleichzeitig stünden aber mehr als 600.000 Euro für Straßensanierungen im Etat des laufenden Jahres. Neben dem Ausbau von Radwegen liegt dem Ministerialrat a. D . besonders die ökologische Landwirtschaft am Herzen.

Birgit Jänicke (54) erklärte: „Der Umweltschutz ist mein Thema Nummer eins, dafür brenne ich.“ Als Taucherin wisse sie um den Zustand der Welt. Die Zahl der Arten sei dramatisch zurückgegangen. „Wir müssen sehen, dass wir die Bremse ziehen“, sagte die selbstständige Diplom-Betriebswirtin. Sie sei absolut gegen den weiteren Verbrauch von Flächen, betonet sie und forderte stattdessen „neue intelligente Formen des Wohnens“.

Diplom-Ingenieur Rolf Stahl (68) gehört dem Gemeinderat ebenfalls erst seit Oktober an, konnte wegen eines Auslandaufenthalts aber nicht an der Versammlung teilnehmen. „Er ist uns eine große Stütze in der Fraktion“, lobte Hoffmann den Kollegen. Demnächst Vortrag zu Allmende

Sollte die OGL ihr Wahlziel erreichen, hätte auch Jenny Elster (47) auf Platz fünf gute Chancen, in den Gemeinderat einzuziehen. Sie wohnt in Neu-Edingen und hat dort bislang vor allem Autos gesehen. Was sie hingegen vermisst, ist ein schöner, großer Spielplatz. „Da will ich etwas tun“, sagte sie.

Auf den weiteren Plätzen stehen unter anderem der frühere Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat Ulf Wacker und die Biologin Nadine Löw (40). Sie hatte sich in der Bürgerinitiative „Wir für den Park“ für eine moderatere Bebauung auf den Tennisplätzen in Edingen-Südwest engagiert. „Alles, was grün ist, liegt mir am Herzen“, sagte sie. Gleiches gilt für Stefan Brendel (51), einer der Köpfe der Bürgerinitiative, die per Bürgerentscheid das Neubaugebiet Mittelgewann in Edingen verhidnert hat. „Beim Artenschutz ist es schon zehn nach zwölf“, analysierte der Mitbegründer und Vorsitzende des örtlichen Naturschutzbundes (NABU): „Es sind mutige Entscheidungen nötig, und die würde ich gerne mittragen.“

Die Bewerber:

1. Anne Heitz, 61, Fachkrankenschwester für Psychiatrie

2. Thomas Hoffmann, 68, Ministerialrat a. D.

3. Birgit Jänicke, 54, Diplom-Betriebswirtin

4. Rolf Stahl, 68, Diplom-Ingenieur, selbst. Berater im Kraftwerksbau

5. Jenny Elster, 47, Angestellte beim Internationalen Bauorden

6. Walter Heilmann, 69, Rentner

7. Brigitte Häusle, 73, Rentnerin

8. Dr. Joachim Franz, 39, Literaturwissenschaftler

9. Julie Kiepe, 39, Direktorin für Universitätsbeziehungen

10. Ulf Wacker, 57, Rechtsanwalt

11. Johanna Hartmann, 31, Einzelhandelskauffrau

12. Lutz Rohrmann, 65, freier Lektor

13. Dr. Nadine Loew, 40, Biologin

14. Stefan Brendel, 51, Angestellter, Betriebsleiter

15. Ursula Gerke-Schmitt, 77, Keramikerin, Rentnerin

16. Andreas Hein Fischer, 48, Dipl.-Ing. Raumplanung

17. Elisabeth Grasberger, 68, Gewandmeisterin

18. Richard Hoffmann, 41, Rechtsanwalt

19. Anne-Marie Meinck, 68, Diplom-Sozialpädagogin 20. Frank Hartung, 42, Kinderkrankenpfleger 21. Wotan von Klass, 39, IT-Abteilungsleiter 22. Uta Berning-Nuber, , Diplom-Sozialarbeiterin

Ersatzbewerber Michael Meinck, 71, Hochschullehrer em.Gerhard Seeliger, 75, Rechtsanwalt

