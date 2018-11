Annelie Heitz neue Bürgermeister-Vize

Die erst vor vier Wochen in den Gemeinderat nachgerückte Annelie Heitz (Bild) von der Offenen Grünen Liste (OGL) ist jetzt auch vierte Stellvertreterin des Bürgermeisters. Der Gemeinderat hat die 61-jährige Kommunalpolitikerin in offener Abstimmung einstimmig gewählt. „Wir hatten ja ursprünglich mich im Auge“, scherzte Fraktionssprecher Thomas Hoffmann unter Anspielung auf einen Fauxpas im Vorfeld. Er hatte es versäumt, die von der OGL-Fraktion als Kandidatin nominierte Kollegin im Rathaus zu melden, so dass in den Sitzungsunterlagen noch sein Name stand. Und weil ein Unglück selten alleine kommt, war auch noch das Datum des Korrekturschreibens falsch. Doch mit der Wahl sind nun alle Fehler geheilt. hje (BILD: Emmerich)

