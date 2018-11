Antworten gefordert

Die Vorgänge rund um die im Frühjahr fristlos entlassene Leiterin des evangelischen „Wawuschel“-Kindergartens in Neckarhausen sollen Thema einer außerordentlichen, öffentlichen Gemeindeversammlung werden. Das fordern Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde in einem Schreiben an den Vorstand der Gemeindeversammlung.

Laut Kirchenrecht muss eine solche Versammlung einberufen werden, wenn mindestens 20 wahlberechtigte Gemeindemitglieder dies verlangen und ein Thema nennen. Wie Initiatorin Sarah Gatlin im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert, erfülle der Antrag diese Voraussetzungen. Das Schreiben mit den gewünschten Themen und eine Liste mit 21 Unterschriften hätten sie selbst und eine Mitstreiterin am Mittwoch an Eberhard Klass persönlich übergeben, den Vorsitzenden der Gemeindeversammlung.

Unter anderem erhoffen die Unterzeichner Antworten auf die Frage, woher das Geld für die Abfindung stammt, auf die sich die Kirchengemeinde vor Gericht mit der gekündigten Kita-Leiterin geeinigt hatte. Auch wollen sie erörtern, ob der Kirchengemeinderat in der umstrittenen Angelegenheit seiner Verantwortung gerecht wurde. Wann die Versammlung stattfindet, sei derzeit noch offen. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018