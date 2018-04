Apfelbäume gegen Tristesse

Anzeige

Vor dem symbolischen Angießen der bereits von Mitarbeitern des Bauhofes gepflanzten Bäumchen, informierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg Schneider über die Art der Bäumchen. Als Seniorchef der im Ort ansässigen Obstbau - und Baumschule hat er zu den sieben gestifteten noch drei Bäumchen dazu gespendet . „Um einen Farbtupfer zu setzen, haben wir rotblühende Apfelbäume der Kreuzung Maggi genommen, die binnen weniger Jahre auch Früchte tragen. Es ist schon toll, wenn Schwarze was Rotes pflanzen“, so Schneider schmunzelnd.

Bürgermeister Michler informierte die Anwesenden, dass sich die Fertigstellung der Unterkünfte auf der Zielgeraden befinde. Das Gesamtprojekt sei in nachhaltiger Bauweise für circa 100 Personen als Anschlussunterbringung konzipiert und habe rund drei Millionen Euro gekostet.

Der Einzug der ersten Bewohner in die zwölf Wohneinheiten soll im Laufe der kommenden Monate erfolgen. Um auf die nicht absehbare Entwicklung des Bedarfs reagieren zu können, hat man die Wohngebäude als flexible Module gewählt. So können einzelne Wohngebäude als Sozialwohnungen für Familien oder Personen in schweren Lebenssituationen umgenutzt oder zurückgebaut werden.

Zum guten Schluss konnten die Anwesenden mit einem leckeren Saft von Äpfeln aus heimischer Produktion inmitten der jungen Bäumchen auf eben diese anstoßen. mic

