Aquarell-Kunst in der Orangerie

Die Teilnehmer der Aquarellkurse von Michael Huber an der Volkshochschule Edingen-Neckarhausen zeigen ihre Bilder im Rahmen einer Sonderausstellung bei der Veranstaltung „Rund ums Schloss“ heute und morgen in der Orangerie. Am heutigen Samstag, 14. Juli, sind die Bilder von 14 bis 19 Uhr zu sehen, am Sonntag, 15. Juli, von 11 bis 19 Uhr. Zur Vernissage am Samstag um 15 Uhr werden fast alle der mehr als 20 Künstler anwesend sein und für Gespräche mit den Besuchern zur Verfügung stehen. Die Motive reichen von Landschaft über Abstraktes udn Modernes bis hin zu Stillleben und Porträts. „Das geht querbeet“, erklärt Kursleiter Michael Huber. hje