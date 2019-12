ASB-Frauenchor verstummt für immer

Von Michael Schäfer

111 Jahre nach Gründung des Arbeiter-Sängerbunds (ASB) in Neckarhausen verstummt der Chorgesang im Verein. Die Frauen haben sich entschlossen, ab Januar ihr Sängerschiff, das so lange Jahre im Wind gesegelt war, im Hafen festzumachen. Schuld sind fehlende finanzielle Mittel und die natürliche Altersstruktur, wie die langjährige Vorsitzende Elvira Kirsch bei der Winterfeier sagte: „Zu meinem größtem Bedauern ist das heute Abend hier unsere letzte Gesangsdarbietung. Ab Januar gibt es dann auch keine Chorproben mehr.“

Der letzte öffentliche Auftritt war unlängst beim Volkstrauertag. „Mit sehr guter Resonanz für unsere Darbietung“, wie Kirsch betonte. Zur traditionellen Winterfeier waren rund 50 Mitglieder und Gäste in die Viktoria-Gaststätte in Neckarhausen gekommen. Überraschungsgast des Abends war die ehemalige Chorleiterin Corinna Schreieck: „Ich wollte unbedingt an diesem Abend dabei sein.“ Bei den Liedvorträgen zeigten die Damen noch einmal ihr ganzes Können.15 aktive Sängerinnen ließen mit ihrer aktuellen Dirigentin Sabine Kneer den „Zauber der Musik“, „Die Rose“, das „Abschiedslied“ und „Herr, deine Güte“ erklingen. Die Dirigentin begeisterte mit zwei Solovorträgen. Das „Kalenderlied“und die „Christrose“ wurden musikalisch von Corinna Schreieck begleitet.

Christa Falter und Hilde Wolf sorgten mit den Gedichten „Wann fängt Weihnachten an“ und „O schöne herrliche Weihnachtszeit“ für mehr als nur einen Hauch Advent im vollbesetzten Saal. Ingrid Müller vom Sängerkreis Weinheim überbrachte das Ehrenzeichen in Gold des Badischen und Deutschen Chorverbandes für 40 Jahre aktiven Chorgesang an Lotte Winkler.

Eine besondere Ehrung durch Müller erfuhr auch Vorsitzende Kirsch für über 35-jährige Vorstandstätigkeit (seit 1984). Für langjährige passive Mitgliedschaft wurden Lotte Winkler, Horst Reuchert, Martina Rückhold (40 Jahre), Heidrun Kinzig, Gerd Kinzig, Resi Pogade (50 Jahre) und Dieter Gallei (60 Jahre) ausgezeichnet. Für Spaß und Unterhaltung sorgte ein Schätzspiel mit Kaffeebohnen, Sieger wurde Jürgen Müller. Wirtin Heidi Daub verwöhnte die Chorfamilie mit Speisen und Getränken. Elvira Kirsch sagte in ihrer emotionalen Rede: „Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Mitgliedern für die sehr, sehr lange Treue zum Verein bedanken.“ Komplett aufgelöst wird der Verein nicht. Im nächsten Jahr gibts wieder eine Hauptversammlung. Elvira Kirsch versicherte: „Wir bleiben nach so vielen Jahren auch ohne Gesang in Kontakt.“ Eine besonders freudige Nachricht platzte noch im Verlauf des Abends herein. Das jüngste Chormitglied Sabrina Wägerle wurde an diesem Abend Mutter einer Tochter: Leny.

