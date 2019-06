Aserdamm: Feuer schnell gelöscht

Aus bisher ungeklärter Ursache hat sich am Montag nachmittag am Aserdamm in Neckarhausen das Unterholz auf einer Fläche von circa 150 Quadratmetern entzündet. Das teilt die Feuerwehr mit. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwohner bereits vorbildlich reagiert und nicht nur die Feuerwehr gerufen, sondern auch den Brand gelöscht“, heißt es weiter. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich deshalb auf das Ablöschen letzter Glutnester und dem Bewässern der umliegenden Flächen.

Aufgrund der Trockenheit und der hohen Temperaturen weist die Feuerwehr auf das in Waldgebieten geltende Rauchverbot (1. März bis zum 31. Oktober) hin. Feuer im und am Wald ist ebenso verboten. Gegrillt werden darf nur an dafür ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Zigaretten dürfen weder aus dem Auto noch beim Spazierengehen weggeworfen werden. Aber auch Fahrzeuge sollten keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund parken: „Von heiß gelaufenen Katalysatoren geht sonst Gefahr aus.“ Pkw, Krafträder und Nutzfahrzeuge dürfen deshalb nicht auf Wiesen und Waldwegen abgestellt werden. Auch Müll sollte nicht in die Natur kommen: „Jede weggeworfene Glasflasche, Folie, Feuerzeug oder Dose mit chemischen Abfällen kann zu einem Brandherd werden.“ Wenn es brennt, ist sofort die 112 zu anrufen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019